Antalya'da 4 milyon 350 bin liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, lüks markalara ait piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 350 bin lira olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçede operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, lüks markalara ait gözlük, parfüm gibi gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu belirlenen depoya operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 350 bin lira olduğu değerlendirilen çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

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Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.