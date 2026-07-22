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        Antalya'da "Anadolu'nun Yeni Misafirlerine Ata Sporlarıyla Kültür Birliği" programı yapıldı

        Ata Sporları Konfederasyonu ve Ata Sporları Federasyonu ortaklığında yürütülen proje kapsamında "Anadolu'nun Yeni Misafirlerine Ata Sporlarıyla Kültür Birliği" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Antalya'da "Anadolu'nun Yeni Misafirlerine Ata Sporlarıyla Kültür Birliği" programı yapıldı

        Ata Sporları Konfederasyonu ve Ata Sporları Federasyonu ortaklığında yürütülen proje kapsamında "Anadolu'nun Yeni Misafirlerine Ata Sporlarıyla Kültür Birliği" programı gerçekleştirildi.

        Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Avrupa Birliği'nin Erasmus+ KA154 Gençlik Katılımı Faaliyetleri programı kapsamında finanse edilen etkinlik Döşemealtı ilçesindeki Orfe At Çiftliğinde düzenlendi.

        Programda 16 ülkeden gelen 26 davetli, ata binme, dart ve okçuluk gibi çeşitli etkinliklere katılma fırsatı buldu.


        Ata Sporları Federasyonu Başkanı ve Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, gazetecilere, programı Ata Sporları Konfederasyonu'yla ortaklaşa olarak düzenlediklerini söyledi.

        Projenin temel gayesinin Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik olduğunu belirten Uçar, "Üniversite öğrencisi, göçmen ve mülteci olabilir, evlilik birliği içinde ülkemize taşınmış olabilir. Bunların sıkıntıları, sorunları veya hayalleriyle ilgili devlet politikalarının geliştirilmesini hedefliyoruz" dedi.

        Etkinliğin bir gençlik faaliyeti olduğunu kaydeden Uçar, federasyon ve konfederasyon olarak genç katılımcıların kendi sorunlarına çözüm üretip rapor hazırladıklarını ve bu konuda yapacakları diğer etkinliklerle birlikte Ankara'da düzenlenecek bir zirvede raporu yetkililere sunacaklarını ifade etti.

        Projenin Antalya ayağını yaptıklarını anlatan Uçar, "Etkinliğimizin içerisinde at binme, okçuluk savaşları oyunu, mas güreşi, dart ve bazı takım oyunları yapılıyor. Somali, Almanya, Tanzanya ve Rusya gibi 16 ülkeden 26 katılımcımız yer alıyor. Yani bu bizim için çok kıymetli. 16 farklı ülkeyi biz ata sporlarıyla bir araya getirmiş olduk." diye konuştu.



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