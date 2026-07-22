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        Antalya'da Kadın Dostu Kentler Programı'ndaki saha çalışmaları incelendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hayata geçirilen Kadın Dostu Kentler Programı Üçüncü Fazı (KDK III) kapsamında saha incelemesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Antalya'da Kadın Dostu Kentler Programı'ndaki saha çalışmaları incelendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hayata geçirilen Kadın Dostu Kentler Programı Üçüncü Fazı (KDK III) kapsamında saha incelemesi yapıldı.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, UNFPA Kadın Dostu Kentler Program Yöneticisi Özlem Çalışkan ile beraberindeki heyet, Başkan Vekili Büşra Özdemir'i ziyaret etti.


        Arslan, ziyarette yaptığı konuşmada, program kapsamında Antalya'daki çalışmaları yerinde incelediklerini belirtti.


        Güzel bir tablo ile karşılaştıklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:


        "Türkiye'nin yedi bölgesinden 25 pilot belediye arasından seçtiğimiz Antalya Büyükşehir Belediyesi, kriterlerimizi taşıyan iller arasında en başta gelenlerden birisiydi. Antalya için çok güzel ilerleyen bir proje. Heyet olarak gördük ki Antalya'da Kadın Dostu Kentler III Programı'mıza büyük bir heyecanla ve ciddi bir sahiplenme var. İnanıyorum ki Antalya'da çok hızlı bir sonuç alacağız."


        Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de Kadın Dostu Kentler Programı'nda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.


        Program kapsamında yürütülen çalışmalara değinen Özdemir, "En son ziyaretimize gelen Birleşmiş Milletler heyetinin ziyaretinden sonra oldukça önemli bir yol kat ettik. Meclis kararımızla birimimizi kurarak çalışmalarımıza başladık. Yerel Eşitlik Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Eksiklerimizin tamamlanmasının ardından artık fiilen hayata geçirilme aşamasına geldik." ifadelerini kullandı.


        Ziyarette Yerel Eşitlik Uzmanı Ebru Ekici, TBB Proje ve Finansman Uzmanı Başak Güler, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu AB İşleri Uzmanı Selman Çetin ile Eşitlik Komisyonu üyeleri Gülen Ercan, Nilüfer Deveci ve Tuğba Er Şimşek de yer aldı.


        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve UNFPA temsilcilerinden oluşan heyet, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Yavuz eşliğinde Büyükşehir Belediyesi'nin kadın dostu sosyal tesislerinde saha incelemelerinde bulundu.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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