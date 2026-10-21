Antalya'da motosiklet devrildi: 2 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Pınar B.'nin kullandığı 34 BU 9893 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Pınar B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Zübeyde B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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