Antalya'da apartmanda çıkan yangında balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, üst kattaki dairenin balkonundaki halı ve perdeler ile camlardaki panjurlar zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.