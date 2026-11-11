Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da "BAİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi

        Antalya'da "BAİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi

        Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Hizmetler ihracatına yönelik beklentimizle birlikte ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızın toplamda 413 milyar doları bularak Orta Vadeli Program hedefimiz olan 410 milyar doları yıl bitmeden yakaladığımızı, hatta geçtiğimizi görüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 19:31 Güncelleme:
        Antalya'da "BAİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi

        Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Hizmetler ihracatına yönelik beklentimizle birlikte ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızın toplamda 413 milyar doları bularak Orta Vadeli Program hedefimiz olan 410 milyar doları yıl bitmeden yakaladığımızı, hatta geçtiğimizi görüyoruz." dedi.

        Ağar, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "BAİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde, Batı Akdeniz'in üretim ve ihracat gücünü oluşturan Antalya, Burdur ve Isparta'nın başarılarını, bu başarılara emek veren firmaların birikimlerini taçlandıracaklarını söyledi.

        REKLAM

        Antalya'nın turizmde bir dünya markası olduğuna işaret eden Ağar, "Yılın ilk 9 ayında ülkemize gelen her 10 yabancı ziyaretçiden 3'ünü ağırlayan Antalya, bugünlerde dünyanın gözünün çevrildiği COP31 İklim Zirvesi'ne de ev sahipliği yapmaktadır. Turizmin yanında yaş meyve sebze, madencilik ve doğal taş, mobilya, kağıt ve orman ürünleriyle kimya sanayisinde öne çıkan ilimiz, gelişmiş lojistik imkanlarıyla da bölgesine büyük bir güç vermektedir." diye konuştu.

        Küresel ticarette jeopolitik gerilimler, bölgesel çatışmalar, artan korumacılık, yükselen enerji ve navlun maliyetlerinin dünya ticaretini ve ülke ekonomilerini baskı altında tuttuğunu dile getiren Ağar, tüm bu olumsuzluklara rağmen ülke ekonomisinin 6 yıldır kesintisiz büyüdüğünü ve ihracatın da her şeye rağmen dirençli duruşunu koruduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Ağar, bu yılın 10 ayında mal ihracatının yüzde 5,5 artışla 236 milyar 800 milyon dolara, yıllıklandırılmış olarak ise tarihin en yüksek seviyesi olan 285 milyar 600 milyon dolara ulaştığını belirterek şöyle devam etti:

        "Hizmetler ihracatına yönelik beklentimizle birlikte ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızın toplamda 413 milyar doları bularak Orta Vadeli Program hedefimiz olan 410 milyar doları yıl bitmeden yakaladığımızı, hatta geçtiğimizi görüyoruz. Antalya, Isparta ve Burdur illerimizi kapsayan Batı Akdeniz bölgesi, tarımdan sanayiye uzanan güçlü üretim yapısı, sağladığı istihdam olanakları ve artan katma değerli ihracatıyla ülke ekonomimize katma değer katkılar sunuyor. Nitekim 3 ilimizin toplam ihracatı merkez illeri istatistik sistemine göre 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 oranında artarak 3,3 milyar dolara ulaşmıştır. Bu dönemde Antalya 2,8 milyar dolar, Isparta 319 milyon dolar, Burdur ise 224 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Bölge ihracatının ülkemiz ihracatı içindeki payı da yüzde 1,29'dan yüzde 1,41'e yükselmiştir. Antalya'nın tarım ürünleri ihracatında yaş meyve sebze ürünlerinin ağırlığı dikkati çekiyor."

        REKLAM

        Ağar, hazırlık aşamasından pazarlamaya, tasarımdan küresel firmalara tedarikçi olmaya, tanıtımdan fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka olmaya kadar her aşamada ihracatçılara destek olmayı devam edeceklerini söyledi.

        BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can da 9-20 Kasım'da Antalya'nın ev sahipliği yaptığı COP31'i bölgenin tanıtımı ve sürdürülebilir üretim farkındalığı açısından önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

        Birlik olarak AR-GE projeleri, ticari heyetler ve fuar katılımlarıyla firmaların bu değişime uyum sağlamasını desteklediklerini dile getiren Can, "Yaş meyve sebzeden mermere, mobilyadan gıdaya, süt ürünlerinden kozmetiğe kadar birçok sektörde çalışıyoruz. 2026'da Almanya, Fas, Türkmenistan, Çin, Macaristan, Çekya, Slovakya ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede ticari heyetler ve fuar faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu çalışmaları artırarak sürdüreceğiz." dedi.

        REKLAM

        Konuşmaların ardından farklı sektörlerde en fazla ihracat yapan firmalar ödüllendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi

        Benzer Haberler

        YÖK Başkanı Özvar'dan, 800 yıllık Alanya Tersanesi için uluslararası iş bir...
        YÖK Başkanı Özvar'dan, 800 yıllık Alanya Tersanesi için uluslararası iş bir...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Herkes İçin...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Herkes İçin...
        YÖK Başkanı Özvar, Alanya'da "Gelecek Vizyonu Toplantısı"nda konuştu:
        YÖK Başkanı Özvar, Alanya'da "Gelecek Vizyonu Toplantısı"nda konuştu:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yeşil Sanayi...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yeşil Sanayi...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, "Ene...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, "Ene...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye önc...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye önc...