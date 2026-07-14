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        Antalya'da bir kişiyi öldüren babaya müebbet, iki kızına 8 yıl 4 ay ceza

        Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren baba müebbet, ona yardım eden iki kızı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 20:35 Güncelleme:
        Antalya'da bir kişiyi öldüren babaya müebbet, iki kızına 8 yıl 4 ay ceza

        Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren baba müebbet, ona yardım eden iki kızı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Sıcak, tutuksuz sanıklar kızları Aybeniz Sıcak, Derya Sıcak, S.T. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ömer Sıcak, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, cinayet bıçağının maktulün babasında olduğunu ve bıçağın olay yerinden kaçırıldığını öne sürdü.

        Tutuksuz sanık Aybeniz Sıcak da suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, işlemedikleri bir suç yüzünden mahkemede yargılandıklarını savundu.

        Tutuksuz sanık Derya Sıcak ise suçsuz olduğunu iddia ederek beraatını talep etti.

        Maktulün babası Ramazan Talay, sanıkların herhangi bir pişmanlık duymadığını öne sürerek, en ağır şekilde cezalandırılarak adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi.

        Anne Sevim Talay ise cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini iddia ederek, "Çocuğumu dürüst yetiştirdim. Oğlumu toprağa verdim. Cezalarını çeksinler." ifadelerini kullandı.

        Yasin Talay ise sanıkların ceza alsalar dahi bir gün cezaevinden çıkacağını, ancak ağabeyinin toprak altından hiçbir zaman çıkamayacağını söyledi.

        Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından tutuklu sanık Ömer Sıcak'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Heyet, Aybeniz Sıcak ve Derya Sıcak'ı ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırırken, iyi hal ve takdir indirimleriyle cezaları 8 yıl 4 aya indirildi. Tutuksuz sanık S.T'nin ise beraatine karar verildi.


        - Olay

        İlçede çiftçilik yapan Seyit Muhammet Talay (27) ile evinin önünde yüksek sesle müzik dinleyen Ö.S. arasında, 25 Aralık 2024'te tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Talay, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

        Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.S. tutuklanmış, kızları A.S. ve D.S. ile damadı S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Geçen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Ömer Sıcak'ın "kasten öldürme", kızları Aybeniz Sıcak ve Derya Sıcak'ın ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan cezalandırılmalarını, tutuksuz sanık S.T'nin ise beraatini talep etmişti

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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