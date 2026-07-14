Yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 28 zanlı yakalandı

Antalya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yüksek kazanç vadeden yatırım reklamı üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 28 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Büro amirliğince, bir kişinin sosyal medyada gördüğü yüksek kazanç vadeden yatırım reklamı üzerinden iletişim kurduğu zanlıların yönlendirmesiyle çeşitli şirket ve şahıs hesaplarına toplamda 2 milyon 170 bin lira göndererek dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.



Çalışmada, olaya 34 şüphelinin karıştığı ve zanlıların 13 ilde 14 farklı vatandaşı 7 milyon 840 bin lira dolandırıldıkları tespit edildi.



Antalya merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 34 şüpheliden 28'i yakalandı.



Zanlılardan 2'sinin yurt dışında olduğu, 2'sinin de benzer suçlardan halen cezaevinde olduğu anlaşıldı. Firari 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital malzemeye el konulurken, banka ve kripto hesaplarına da tedbir uygulandı.

