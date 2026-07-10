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        Antalya'da Deniz Çöpleri Eylem Planı toplantısı gerçekleştirildi

        Antalya'da düzenlenen Deniz Çöpleri Eylem Planı toplantısında, deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ile yeni yol haritası değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 19:43 Güncelleme:
        Antalya'da Deniz Çöpleri Eylem Planı toplantısı gerçekleştirildi

        Antalya'da düzenlenen Deniz Çöpleri Eylem Planı toplantısında, deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ile yeni yol haritası değerlendirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda, Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında yürütülen saha operasyonları, temizlik faaliyetleri, eğitim ve farkındalık çalışmaları, altyapı yatırımları, teknik önlemler ile denetim ve mevzuat uygulamaları ele alındı.

        Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığınca gerçekleştirilen dip temizliği çalışmaları, belediyelerin sahil temizlik faaliyetleri, atık bariyerlerinin kurulumu, atık yönetimi uygulamaları, kirliliğin kaynağında önlenmesine yönelik idari ve teknik denetimler ile eğitim ve akademik çalışmalar da toplantıda değerlendirildi.

        Vali Hulusi Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifinin temel amacının denizleri temiz tutmak, mevcut kirlilik sorunlarına dikkati çekmek ve temiz bir deniz hedefine ulaşmak olduğunu belirtti.

        Bölgede yürütülen çevre koruma çalışmalarının deniz temizliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Şahin, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        Toplantıda ayrıca, denizlerde yürütülen temizlik, bilinçlendirme ve saha çalışmalarına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

        Toplantıya, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Vali Yardımcısı Salih Yüce, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Hacıoğlu, ilçe belediye başkanları ve başkan yardımcıları, DSİ 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Öntaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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