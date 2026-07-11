Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Özgür Metin'in (47) kullandığı 07 BJV 537 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi mevkisinde bariyere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Metin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, Alanya Belediyesinin morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.