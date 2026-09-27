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        Antalya'da devrilen tırın altında kalan 2 kişi öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen tırın altında kalan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 22:25 Güncelleme:
        Antalya'da devrilen tırın altında kalan 2 kişi öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen tırın altında kalan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Çolaklı Mahallesi'ndeki Çolaklı Turizm Merkezi Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 68 KD 606 plakalı tır, önce kavşaktaki trafik ışıklarına ardından 34 FZJ 464 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır yol kenarında bekleyen 2 kişinin üzerine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde, tır dorsesinin altında kalan yabancı uyruklu iki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan tır sürücüsü ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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