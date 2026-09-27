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        Azerbaycan, Türkiye'nin adli tıp tecrübesinden yararlanmak istiyor

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Azerbaycan Adalet Bakanlığı Adli Bilimler Merkezi Kalite Daire Başkanı Cabir Ahmet, Türkiye Adli Tıp Kurumunun çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, kurumun tecrübesinden yararlanmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Azerbaycan, Türkiye'nin adli tıp tecrübesinden yararlanmak istiyor

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Azerbaycan Adalet Bakanlığı Adli Bilimler Merkezi Kalite Daire Başkanı Cabir Ahmet, Türkiye Adli Tıp Kurumunun çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, kurumun tecrübesinden yararlanmak istediklerini söyledi.

        Adli Tıp Kurumunca Antalya'daki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Tesisleri'nde düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu 21. Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi, 40 ülkeden uzmanları bir araya getirdi.

        Kongrede "Türk Devletleri Teşkilatı Bünyesindeki Adli Tıp ve Adli Bilim Kurumlarında Bilirkişilik" oturumuna katılan Cabir Ahmet, AA muhabirine, Adli Tıp Günleri Kongresi'nin Türk devletleri arasında adli tıp alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güncel gelişmelerin paylaşılması açısından önemli olduğunu, kongrenin uzmanların yetişmesine de katkı sağladığını ifade etti.

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        Adli tıp çalışmalarının insanlığın ortak yararına hizmet ettiğini vurgulayan Ahmet, suçla mücadelede adli bilimlerin önemli rol üstlendiğini söyledi.

        Türk devletleri arasında uzun süredir yürütülen çalışmalar kapsamında nisan ayında Bakü'de Türk Adli Bilimler Ağının Kurucu Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini hatırlatan Ahmet, toplantıda hazırlanan rapor doğrultusunda işbirliklerinin sürdürüldüğünü ve yeni projeler üzerinde çalışıldığını dile getirdi.

        - "Türk Adli Tıp Kurumunun tüm tecrübesinden yararlanmayı umuyoruz"

        Türkiye Adli Tıp Kurumunun çalışmalarını da değerlendiren Ahmet, kurumun uluslararası standartlarda çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekerek, "Türkiye Adli Tıp Kurumu dünyada rekabet oluşturacak bir ortamda çalışıyor ve kendi metotlarıyla, çalışma ortamıyla takdir edilecek durumda. Hepimiz hem Türkiye hem Türk dünyası adına bundan mutluyuz. Adli tıp alanında hem biz hem de diğer Türk devletlerinin kurumlarının ikili anlaşmaları oluyor. Bu konuda Türk Adli Tıp Kurumunun tüm tecrübesinden yararlanmayı umuyoruz." diye konuştu.

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        Adli uzmanlığın sıradan faaliyetler olmadığını belirten Ahmet, adli tıp alanında uzman yetişmesine katkı sağladığı için kongrenin çok degerli olduğunu kaydetti.

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