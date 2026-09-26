2. Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

Kepez Belediyesi ve Tiyatro Gazetesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri, gala gecesinde sahiplerini buldu.

Kepez'deki ödül töreninde 7 ülkeden ve çeşitli illerden tiyatro sanatçıları bir araya geldi.

Gecede tiyatro sanatının farklı alanlarında çalışma yapan sanatçılar ile kurum ve kuruluşlara 28 ödül verildi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, konuşmasında belediyeciliği yol ve park yapmak olarak görmediklerini söyledi.

Bir şehrin marka olabilmesi için sanat ve kültürün gerekli olduğuna dikkati çeken Kocagöz, "Bunun için buradayız. Bu buluşma yeni yollar ve kapılar aralayacaktır. Sanat buluşmalarından biri olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Kepez’de sanatın sesi büyümeye, Akdeniz’in sahnelerini birbirine yakınlaştırmaya devam ettireceğiz. Perdeler hep açık olsun, ışığı hep aydınlık olsun. Her zaman sanata 'Evet' diyoruz.” şeklinde konuştu.

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Seray Gözler, Saydam Yeniay, Bekir Aksoy, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Tamer Levent, Neriman Uğur ve Hülya Aksular'ın onur konuğu olarak katıldığı gecede ulusal ve uluslararası alanda tiyatro sanatına katkı sunan isimler ödüllendirildi.

Bu yıl ilk kez ulusal ve uluslararası tiyatro örgütlerinin de dahil edildiği organizasyonda Türk Dünyası Kültürel Hizmet, Uluslararası Sanata Evet, Uluslararası Bale Onur, Uluslararası Akademisyen ve Tiyatro Festival ödüllerinin yanı sıra oyunculuk, yönetmenlik, sahne tasarımı ve oyun yazarlığı gibi çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

- Türk Dünyası Kültürel Hizmet Ödülü

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Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Türk Dünyası Kültürel Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Uluslararası Sanata Evet Ödülü, Uluslararası Avignon Tiyatro Festivali'nden Harold David'e, Uluslararası Bale Onur Ödülü de Hülya Aksular'a verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülü'ne, Yunanistan'dan Tsiouma Xenia, Kosova'dan Erleta Rexhepi ve Sonay Buş Uluslararası Tiyatro Ödülü'ne layık görüldü.

- Yılın oyunu "Ocakta Bahar"

Adana Devlet Tiyatrosunun "Ocakta Bahar" oyunu, Yılın Oyunu Ödülü'ne layık görüldü. Oyunun yönetmeni Dejan Projkovski de Uluslararası Rejisör Ödülü'nü aldı.

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Ferdi Dalkılıç, Alanya Belediye Tiyatrosunun "Palto" oyunuyla Yılın Yönetmeni Ödülü'nü kazandı.

Novi Sad Devlet Tiyatrosunun "Cesaret Ana" oyunundaki performansıyla Emina Elor, Uluslararası Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun "Birtakım Azizlikler" oyunundaki rolüyle Nermin Sanberg de Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Kıbrıs'tan İzel Seylani, Uluslararası Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. Mehmet Naci İdişçi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun "Eyvah Nadir" oyunundaki rolüyle, Yiğit Sürekli de "Tolstoy'dan İtiraflar" oyunuyla Erkek Oyuncu Ödülü'nü paylaştı.

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- Tiyatroya emek verenler de ödüllendirildi

Gecede Hilmi Zafer Şahin, Nihat Yıldırım Emek Ödülü'nü aldı. Nejat Koper, Sait Genay, Mustafa Vecdi Koçak ve Aytaç Topuz de Başarı Emek Ödülü'ne layık görüldü.

Dr. İlker Özçelik'e Uluslararası Akademisyen Ödülü, Tayfun Çebi'ye Antalya Devlet Tiyatrosunun "Kuşlar" oyunu ile Sahne Tasarım Ödülü verildi.

Dr. Mustafa Bal OYÇED Tiyatro Oyun Yazarı Ödülü'nü, Hilmi Uyar Tiyatro Festival Ödülü'nü, BAKÜŞ Sahne Tiyatro Hareketi Ödülü'nü, Yusuf Demir de Basın Ödülü'nü aldı.

Ödül töreni, fotoğraf çekimiyle sona erdi.