Deepfake tespitinde son sözü adli tıp uzmanı söylüyor
GÜLSEM ADAM - Rusya Saint-Petersburg Sivil Havacılık Üniversitesi Kıdemli Öğretim Görevlisi Dr. Ivan Siparov, "derin sahtecilik" olarak bilinen "deepfake" içeriklerinin tespitinde kullanılan yazılımların sonuçlarının yüzde 100 güvenilir olmadığını, son kararın adli tıp uzmanlarınca verilmesi gerektiğini söyledi.
Giriş: 27.09.2026 - 11:17 Güncelleme:
GÜLSEM ADAM - Rusya Saint-Petersburg Sivil Havacılık Üniversitesi Kıdemli Öğretim Görevlisi Dr. Ivan Siparov, "derin sahtecilik" olarak bilinen "deepfake" içeriklerinin tespitinde kullanılan yazılımların sonuçlarının yüzde 100 güvenilir olmadığını, son kararın adli tıp uzmanlarınca verilmesi gerektiğini söyledi.
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