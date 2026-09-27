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        Deepfake tespitinde son sözü adli tıp uzmanı söylüyor

        GÜLSEM ADAM - Rusya Saint-Petersburg Sivil Havacılık Üniversitesi Kıdemli Öğretim Görevlisi Dr. Ivan Siparov, "derin sahtecilik" olarak bilinen "deepfake" içeriklerinin tespitinde kullanılan yazılımların sonuçlarının yüzde 100 güvenilir olmadığını, son kararın adli tıp uzmanlarınca verilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Deepfake tespitinde son sözü adli tıp uzmanı söylüyor

        GÜLSEM ADAM - Rusya Saint-Petersburg Sivil Havacılık Üniversitesi Kıdemli Öğretim Görevlisi Dr. Ivan Siparov, "derin sahtecilik" olarak bilinen "deepfake" içeriklerinin tespitinde kullanılan yazılımların sonuçlarının yüzde 100 güvenilir olmadığını, son kararın adli tıp uzmanlarınca verilmesi gerektiğini söyledi.

        Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen ve Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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