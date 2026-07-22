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        Antalya'da Döşemealtı halıları dijital kültürel mirasa dönüştürülüyor

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde geleneksel el halıları, Avrupa Birliği destekli projeyle dijital kültürel mirasa dönüştürülerek motifleri, dokuma teknikleri ve kültürel hafızası yüksek çözünürlüklü teknolojilerle kayıt altına alınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 19:56 Güncelleme:
        Antalya'da Döşemealtı halıları dijital kültürel mirasa dönüştürülüyor

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde geleneksel el halıları, Avrupa Birliği destekli projeyle dijital kültürel mirasa dönüştürülerek motifleri, dokuma teknikleri ve kültürel hafızası yüksek çözünürlüklü teknolojilerle kayıt altına alınıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı Belediyesi ve Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği iş birliğinde, Avrupa Birliği Horizon Europe programı kapsamındaki HERIFORGE - Cultural Heritage and Immersive Technologies for Innovation Forge girişiminin açık çağrısında desteklenen HERIVERSE by PanoramicWEB projesi kapsamında çalışmalar yürütülüyor.

        Proje kapsamında tarihi Kırkgöz Hanı'nda gerçekleştirilen çekimlerle Döşemealtı halılarının tarihi ve kültürel bağları, yüksek çözünürlüklü 360 derece görüntüleme teknolojileriyle kayıt altına alınıyor.

        Çalışmayla en az 10 gigapiksel çözünürlüğe sahip dijital halı panoraması oluşturularak, halıların motifleri, dokuma incelikleri ve yüzey detaylarının dijital ortamda ayrıntılı şekilde incelenebilmesi sağlanacak.

        HERIVERSE by PanoramicWEB projesiyle Döşemealtı el halıcılığının kültürel miras değerinin dijital ortama aktarılması ve daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

        Çalışmalara Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları alanından Prof. Dr. Ömer Zaimoğlu'nun da akademik katkı sunduğu belirtildi.

        Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın, Başkan Yardımcısı Ömer Kıvrak ve belediye meclis üyeleriyle Kırkgöz Hanı'ndaki çalışmaları inceleyerek proje ekibinden bilgi aldığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Dal, Döşemealtı halılarının ilçenin ve Antalya'nın önemli kültürel değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Döşemealtı'nın köklü halıcılık geleneğini korumak, tanıtmak ve geleceğe taşımak bizim için büyük önem taşıyor. Geçmişin eşsiz mirasını bugünün dijital teknolojileriyle buluşturan bu çalışma, kültürel değerlerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünü artıracak." ifadelerini kullandı.


        Döşemealtı halılarının motiflerinden dokuma tekniğine kadar taşıdığı kültürel hafızayı gelecek nesillere aktarmak için iş birliklerimizi sürdüreceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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