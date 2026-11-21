Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bakılar Mahallesi'nde Hasan Ergün (66), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Fatma Ergün'e (57) silahla ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde eşini silahla öldüren kişi daha sonra intihar etti.

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