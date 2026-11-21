Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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