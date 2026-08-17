Antalya'da görme engelliler için duraklara kabartma yazılı levhalar eklenecek
Antalya'da görme engellilerin şehir içi toplu ulaşıma kolay erişebilmesi amacıyla 1200 halk otobüsü durağına Braille alfabeli (kabartma yazılı) ve QR kodlu levhalar yerleştirilecek.
Antalya'da görme engellilerin şehir içi toplu ulaşıma kolay erişebilmesi amacıyla 1200 halk otobüsü durağına Braille alfabeli (kabartma yazılı) ve QR kodlu levhalar yerleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, engelli vatandaşların şehir içi toplu ulaşımı daha güvenli ve bağımsız şekilde kullanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, şehir merkezinde belirlenen 1200 halk otobüsü durağına, fiziksel ve görme engelli bireylerin kullanımına uygun Braille alfabeli ve QR kodlu levhalar eklenecek.
Böylece kodu cep telefonundan okutan bireyler durak, konum ve otobüs güzergah bilgilerine ulaşabilecek.
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