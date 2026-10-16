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        Antalya'da İlyas Mirzayev'in 2. Keman Konçertosu'nun dünya prömiyeri yapıldı

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), besteci İlyas Mirzayev'in 2. Keman Konçertosu'nun dünya prömiyerine ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 20:30 Güncelleme:
        Antalya'da İlyas Mirzayev'in 2. Keman Konçertosu'nun dünya prömiyeri yapıldı

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), besteci İlyas Mirzayev'in 2. Keman Konçertosu'nun dünya prömiyerine ev sahipliği yaptı.

        Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen konseri, Yunan orkestra şefi Nikos Haliassas yönetirken keman sanatçısı Olgu Kızılay, Mirzayev'in kendisine ithafen bestelediği 2. Keman Konçertosu'nu ilk kez seslendirdi.

        Üç bölümden oluşan eser, insan ruhunun çatışmaları, özgürlük arayışı, sevgi ve şefkat temalarını işledi. Konçertonun ikinci bölümünde, Kızılay'ın yeni doğan kızı Dafne'ye ithaf edilen ninni, dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.

        Eserin tamamlanmasının ardından dinleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı. Alkışlar üzerine sahneye çıkan besteci Mirzayev, konserin devamında kendi bestesi Leyla'yı piyanoda seslendirdi. Mirzayev'e solist Kızılay ve orkestra eşlik etti.

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        Konserin ikinci yarısında ise Georges Bizet'nin Carmen operasından düzenlenen birinci ve ikinci orkestra süitlerinden seçmeler sunuldu.

        Nikos Haliassas yönetimindeki orkestra, Prelude, Aragonaise, Intermezzo, Habanera, Chanson du Toreador ve Danse Boheme gibi eserleri seslendirdi.

        Konserin sonunda dinleyicilerin alkışları üzerine orkestra, Carmen operasının tanınmış bölümlerinden Les Toreadors'u bis olarak yeniden seslendirdi.

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın çevre duyarlılığı kapsamında sürdürdüğü uygulama doğrultusunda, konserin ilk yarısının sonunda besteci İlyas Mirzayev ve solist Olgu Kızılay'a, ikinci yarısının ardından ise orkestra şefi Nikos Haliassas'a, adlarına Antalya ormanlarına yapılan ağaç bağışlarının belgeleri takdim edildi.

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        Tebrik çiçekleri yerine gerçekleştirilen bağışlarla sanatçılara duyulan teşekkürün doğaya katkıya dönüştürülmesinin amaçlandığı belirtildi.

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 2026-2027 konser sezonuna 13 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda düzenlenecek Atatürk'ü Anma Konseri ile devam edecek.

        Oğuzhan Balcı'nın yöneteceği konserde piyanist Salih Can Gevrek solist olarak sahne alacak. Seval Köse yönetimindeki İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çoksesli Korosu'nun da katılacağı programda, Ludwig van Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosu ile Muammer Sun'un Kurtuluş filmi müziklerinden oluşturulan süit, film sahneleri eşliğinde seslendirilecek.

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        Konserin biletlerinin AKM gişesi ve biletinial.com üzerinden temin edilebildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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