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        Antalya'da iş kazasında 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafriyat çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 22:17 Güncelleme:
        Antalya'da iş kazasında 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafriyat çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kahyalar Mahallesi'nde hafriyat çalışması sırasında iş kazası meydana geldi.

        M.K.'nin operatörlüğünü yaptığı iş makinesinde yağcı olarak çalıştığı öğrenilen 15 yaşındaki Kadir S., iş makinesinin bomu ile kesen kısmı arasında sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kadir S. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada yapılan kontrollerin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kadir S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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