Antalya'da kamyon sürücüsü silahlı saldırıda yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki kamyona silahla ateş açılması sonucu sürücü yaralandı.

İddiaya göre, Kahyalar Mahallesi'nde D-400 kara yolunda seyreden Mustafa T. idaresindeki kamyonun önü, siyah renkli bir araçtakilerce kesilmeye çalışıldı.

Şüpheli veya şüphelilerin daha sonra tabancayla kamyona ateş ettiği öne sürüldü.

Saldırıda, kamyon sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa T., Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.