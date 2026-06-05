Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Antalya'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        –Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meyve yüklü kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 19:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        –Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meyve yüklü kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre kaza, Gazipaşa'dan Alanya istikametine seyreden H.K'nin kullandığı 31 DA 066 plakalı meyve yüklü kamyon, Beyobası Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda U.Y'nin kullandığı 07 CIS 310 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyonet şoförü U.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!

        Benzer Haberler

        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        Kepez'in geleceğine yön verecek projeler meclisten geçti
        Kepez'in geleceğine yön verecek projeler meclisten geçti
        CEV plaj voleybolu milletler kupası Alanya'da başladı
        CEV plaj voleybolu milletler kupası Alanya'da başladı
        Antalya'da 'deniz kızları' eşliğinde dip temizliği Dalış yapan deniz kızlar...
        Antalya'da 'deniz kızları' eşliğinde dip temizliği Dalış yapan deniz kızlar...
        Aksekili öğrenciler Estonya'da staja katıldı
        Aksekili öğrenciler Estonya'da staja katıldı
        60 kişilik bölümünün tek kadın öğrencisi Bahar'ın mezuniyet sevinci
        60 kişilik bölümünün tek kadın öğrencisi Bahar'ın mezuniyet sevinci