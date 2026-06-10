Antalya'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Demre ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Beymelek Mahallesi Demre-Finike kara yolunda Barış Gümüş idaresindeki 07 BBZ 459 plakalı otomobil ile Coşkun Yürük yönetimindeki sarımsak yüklü 32 NC 463 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri ambulanslarla Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı.

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