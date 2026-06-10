Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Demre ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 19:57 Güncelleme:
        Antalya'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Demre ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.


        Beymelek Mahallesi Demre-Finike kara yolunda Barış Gümüş idaresindeki 07 BBZ 459 plakalı otomobil ile Coşkun Yürük yönetimindeki sarımsak yüklü 32 NC 463 plakalı kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri ambulanslarla Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        "Hedefim kupayı getirmek"
        "Hedefim kupayı getirmek"
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!

        Benzer Haberler

        Akdeniz Belediyeler Birliği ile Türk Böbrek Vakfı koruyucu sağlık için işbi...
        Akdeniz Belediyeler Birliği ile Türk Böbrek Vakfı koruyucu sağlık için işbi...
        Antalya'da geleneksel sanat eserleri sergilendi
        Antalya'da geleneksel sanat eserleri sergilendi
        Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan kan bağışına destek
        Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan kan bağışına destek
        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026 Alanya etabı başladı
        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026 Alanya etabı başladı
        Kuş denetiminde kafeslerdeki keklik ve papağanlara el konuldu
        Kuş denetiminde kafeslerdeki keklik ve papağanlara el konuldu
        Otomobil takla attı, ortalık savaş alanına döndü 1,98 promil alkollü sürücü...
        Otomobil takla attı, ortalık savaş alanına döndü 1,98 promil alkollü sürücü...