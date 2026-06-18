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        Antalya'da kilitli kaldığı araçta havasız kalan çocuk yoğun bakıma alındı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kilitli kaldığı minibüste havasız kalan 15 yaşındaki çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Antalya'da kilitli kaldığı araçta havasız kalan çocuk yoğun bakıma alındı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kilitli kaldığı minibüste havasız kalan 15 yaşındaki çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        Demirciler Mahallesi'nde evlerinin önündeki park halindeki minibüse giren E.Y. henüz belirlenemeyen nedenle kapıların kilitlenmesiyle araçta mahsur kaldı.

        Bir süre sonra oğlunun araç içerisinde hareketsiz yattığını fark eden baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, E.Y'yi, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından çocuk, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilerek yoğun bakıma alındı.

        Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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