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        Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 06:12 Güncelleme:
        Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Oğuzhan K'nin (32) kullandığı 07 TDD 69 plakalı otomobil, Çakış Mahallesi'ndeki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Y. (56) yönetimindeki 07 MSD 46 plakalı otobüse arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan otomobilin sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan Oğuzhan K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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