Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Oğuzhan K'nin (32) kullandığı 07 TDD 69 plakalı otomobil, Çakış Mahallesi'ndeki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Y. (56) yönetimindeki 07 MSD 46 plakalı otobüse arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobilin sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Oğuzhan K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.