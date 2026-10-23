Antalya'da LÖSEV'den farkındalık etkinliği

Antalya'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) çalışmaları ve kanserle mücadelede farkındalığın önemi anlatıldı.

LÖSEV'in Muratpaşa'daki şubesinde gerçekleştirilen etkinlikte, vakfın projeleri, sosyal destek çalışmaları ve gelecek dönem hedefleri paylaşıldı.

LÖSEV İzmir İl Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne, AA muhabirine, vakfın 1998'den bu yana Türkiye genelinde lösemili çocuklara ve kanser hastalarına destek verdiğini söyledi.

Vakfa kayıtlı hasta sayısının 150 bine yaklaştığını belirten Edirne, hastalara tedavi sürecinde gıda ve hijyen paketleri ulaştırarak ailelere ekonomik destek sağladıklarını ifade etti.

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Edirne, hastalar ve ailelerine eğitim, gezi ve çeşitli etkinliklerle moral ve motivasyon desteği sunduklarını kaydetti.

Çocuk hastaların anneleri ile yetişkin kanser hastalarının rehabilitasyon atölyelerinde çeşitli ürünler ürettiğini anlatan Edirne, bu ürünlerin LSV Dükkan'da satışa sunulduğunu belirtti.

Lösemi ve kanser hastalarının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek istediklerini vurgulayan Edirne, hastalıkların tedavi edilebilir olduğuna ilişkin farkındalık oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Etkinlikte, tedavi sürecini tamamlayan gençler ve yetişkinler de deneyimlerini paylaştı.

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17 yaşındaki Gamze Doğaner, hastalık sürecinde LÖSEV'in desteğinin kendisine umut ve moral verdiğini ifade etti.

Programa, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve çok sayıda basın mensubu katıldı.