Altın Portakal Film Forum'da finalist değişikliği

Türk sinemasının yeni yapımlarına toplam 1 milyon 450 bin lira destek sağlayan Film Forum'da final sunumları 26-27 Ekim'de yapılacak.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24-31 Ekim'de gerçekleştirilecek festival kapsamındaki Film Forum'da sektör uzmanlarının değerlendirmesine sunulacak projeler daha önce açıklanmıştı.

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