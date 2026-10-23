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        Manavgat'ta rahvan at yarışlarında 600 bin lira ödül dağıtılacak

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenecek 17. Manavgat-Side Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda 600 bin lira ödül dağıtılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Manavgat'ta rahvan at yarışlarında 600 bin lira ödül dağıtılacak

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenecek 17. Manavgat-Side Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda 600 bin lira ödül dağıtılacak.

        Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Manavgat Belediyesinin iş birliğinde düzenlenecek yarışlar, 25 Ekim'de Atatürk Stadyumu yanında başlayacak.

        Manavgat Side Rahvan At Yarışları Spor Kulübü Başkanı Hasan Delikkulak, organizasyona 120 ila 140 arasında atın katılmasını beklediklerini belirtti.

        Antalya, Manavgat, Side ve Alanya'dan da yarışmacıların katılacağını aktaran Delikkulak, baş atlar kategorisinde birinciye 100 bin lira ödül verileceğini, toplam ödül miktarının 600 bin lira olacağını kaydetti.

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        Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Rahvan As Başkanı Tayfun Karataş da yarışların ata olan sevgiyi artırmayı ve geleneksel spor kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığını ifade etti.

        Yarışlarda dereceye giren atların, 2027'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde edeceğini belirten Karataş, organizasyonun önemine dikkati çekti.

        Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek ise ilçenin rahvan at yarışlarında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak vatandaşları etkinliğe davet etti.

        Çiçek, yarışların yanı sıra çocuklara yönelik farklı etkinliklerin de düzenleneceğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri

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