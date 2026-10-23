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        Alanya'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı, sürücü yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı, sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Alanya'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı, sürücü yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı, sürücü hayatını kaybetti.

        Barış Yılmaz (27) idaresindeki 07 CLG 731 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan F.İ'ye (21) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücü ile yaya yola savruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        F.İ'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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