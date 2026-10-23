Alanya'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı, sürücü yaşamını yitirdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı, sürücü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı, sürücü hayatını kaybetti.
Barış Yılmaz (27) idaresindeki 07 CLG 731 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan F.İ'ye (21) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü ile yaya yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
F.İ'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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