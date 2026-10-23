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        Alanya'da yazdan kalma gün: Ekim ayı sonunda deniz keyfi yaşanıyor Alanya'da güneş yüzünü gösterdi, turistler denize koştu

        Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kışlık kıyafetler gardıroplardan çıkarılmaya başlanırken, turizm kenti Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Alanya'da yazdan kalma gün: Ekim ayı sonunda deniz keyfi yaşanıyor Alanya'da güneş yüzünü gösterdi, turistler denize koştu

        Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kışlık kıyafetler gardıroplardan çıkarılmaya başlanırken, turizm kenti Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

        Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü ilçede, yerli ve yabancı turistler Kleopatra Plajı'nı doldurarak denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

        Ekim ayının sonlarına yaklaşılırken yurdun birçok bölgesinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Alanya'da ise mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, turizm hareketliliğinin devam etmesini sağladı. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, sabahın erken saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na geldi. Plajda kimi turistler denize girerek serinlerken, kimileri ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklarıyla birlikte sahile gelen aileler denizin tadını çıkarırken, bazı tatilciler de tekne turlarına katılarak Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini denizden izledi. Ekim ayının son günlerine yaklaşılmasına rağmen plajda yaşanan hareketlilik, yaz sezonunu aratmayan görüntüler oluşturdu.

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        "Alanya'ya gelmek isteyenlere tavsiye ediyorum"

        Alanya'da tatil yapan Bahti Kurtay, Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk havanın etkili olmasına rağmen ilçede sıcak ve güzel bir havanın hakim olduğunu söyledi. Alanya'daki hava durumlarının tatil yapmak isteyenler için oldukça elverişli olduğunu belirten Kurtay, "Bugün 23 Ekim 2026. Türkiye genelinde soğuk hava hakimken Alanya'da yaz yaşanıyor. Alanya şu anda çok sıcak ve güzel bir havaya sahip. Gelmek isteyen bütün vatandaşlara tavsiye ediyorum. Tatilini yapamayan, denize gidemeyenler için burası oldukça güzel bir seçenek. Hava çok güzel, deniz suyu sıcaklığı da oldukça iyi. Alanya'da tatil yapmak isteyenler bu güzel havanın ve denizin keyfini çıkarabilir" dedi.

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