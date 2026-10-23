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        Altın Portakal savaşın gölgesinde üreten sinemacıların sesi olacak

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, İran, Lübnan, Ukrayna ve Filistin yapımlarının yer aldığı "Kökler, Işık ve Kamera!" özel bölümünde ağır ve olağanüstü koşullarda sinemayı ifade aracı olarak gören sinemacılara dikkat çekilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Altın Portakal savaşın gölgesinde üreten sinemacıların sesi olacak

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, İran, Lübnan, Ukrayna ve Filistin yapımlarının yer aldığı "Kökler, Işık ve Kamera!" özel bölümünde ağır ve olağanüstü koşullarda sinemayı ifade aracı olarak gören sinemacılara dikkat çekilecek.

        Yurt içinden ve dışından çok sayıda yönetmen, senarist ve aktörü ağırlayacak Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim'de sinemaseverleri bir araya getirecek.

        Festivalin uluslararası programı kapsamında savaşın ve işgalin gölgesinde üretmeye devam eden sinemacılara, "Kökler, Işık ve Kamera!" başlıklı özel bölüm ayrıldı.

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        Bu özel bölümde yönetmenliğini Gleb Feldman'ın üstlendiği Ukrayna yapımı "Another Day in the Metal Box" ile Babak Khajehpasha'nın yönettiği İran yapımı "The Land of Angels" filmi, Türkiye'deki ilk gösterimini Antalya'da gerçekleştirecek.

        Festivalde, yönetmenliğini Annemarie Jacir'in üstlendiği Filistin, Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka, Katar ve TRT ortak yapımı "Palestine 36" filmi izleyiciyle buluşacak.

        Yine özel bölümde Türkiye'de ilk gösterimini Antalya'da gerçekleştirecek filmlerden Shorouq Al-Aila'nın yönettiği Filistin yapımı "Gazawyat: Noor", yönetmenliğini Karim Lakzadeh'nin üstlendiği İran yapımı "Living Twice Dying Thrice" ile yönetmenliğini Amirali Navaee'nin üstlendiği İran yapımı "Sunshine Express" sanatseverlerle bir araya gelecek.

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        - İran yapımı "No Sight No Sound"un dünya gösterimi yapılacak

        Türkiye'de ilk gösterimini gerçekleştirecek filmlerden, yönetmenliğini Isabelle Mecattaf'ın üstlendiği Lübnan ve Bulgaristan ortak yapımı "Not Scared, Just Sad", Marie-Rosa Osta'nın yönettiği Fransa, Romanya ve Lübnan ortak yapımı "Someday, A Child" ile Vahid Mazraeh'in yönettiği İran yapımı "Out of Tune" de festivalde yer alacak.

        Festivaldeki özel bölümde, Yazdan Tabrizi'nin yönettiği İran yapımı "No Sight No Sound" filminin dünya gösterimi Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Ali Andarz yönetimindeki İran yapımı "Hanieh", yönetmenliğini Dima El-Horr'un üstlendiği Lübnan, Fransa ve Suudi Arabistan ortak yapımı "And the Fish Fly Above Our Heads" ve Mykola Zasieiev'in yönettiği Ukrayna ve Fransa ortak yapımı "Easter Day" filmi de Türkiye'deki ilk gösteriminde Antalya'da izleyiciyle buluşacak.

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        - "10'dan fazla film ilk kez Antalya'da seyirci karşısına çıkacak"

        Festivalin Sanat Direktörü Deniz Yavuz, AA muhabirine, Altın Portakal'da son iki yıldır daha çok Filistin ve İran bölgesinden filmlerden oluşan "Sınırlardan Sınırsızlığa" bölümünün izleyiciyle buluştuğunu söyledi.

        Bu yıl söz konusu özel bölümün kapsamını da genişlettiklerini belirten Yavuz, şöyle konuştu:

        "Şu anda dört ülkeye fokuslanıyoruz; Lübnan, Ukrayna, İran ve Filistin. Bu bölgelerde savaş hala devam ediyor ve biz aslında bu bölgede üreten sinemacıların, sanatçıların neler hissettiğini onların filmleri vasıtasıyla görmek istiyoruz. Amacımız, savaş bölgesinde üreten sinemacıların ürünlerini incelemek, görmek ve onlara bir nefes olmak, onlara alan açmak. Bu yüzden bu bölüme 'Kökler, Işık ve Kamera!' dedik. Burada 13 filmimiz var. Filistin, İran, Lübnan ve Ukrayna'dan kısa ve uzun metraj filmlerden oluşturduğumuz bir seçki. Çok heyecanlıyız. Bu filmlerin de neredeyse 10'dan fazlası ilk kez Türkiye'de Antalya'da seyirci karşısına çıkacak. Hepsi de etkili filmler."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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