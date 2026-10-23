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        Corendon Tennis Week 2026, uluslararası tenis dünyasını Kemer'de buluşturdu

        Antalya'nın Kemer ilçesinde Corendon ev sahipliğinde düzenlenen Tennis Week 2026, Polonya Tenis Federasyonu yöneticileri, uluslararası basın mensupları, influencerlar ve seyahat acentesi temsilcilerini bir araya getirdi. Organizasyon kapsamında katılımcılar, iki gün boyunca tenis etkinliklerine katılırken bölgenin tarihi ve turistik noktalarını da ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Corendon Tennis Week 2026, uluslararası tenis dünyasını Kemer'de buluşturdu

        Antalya'nın Kemer ilçesinde Corendon ev sahipliğinde düzenlenen Tennis Week 2026, Polonya Tenis Federasyonu yöneticileri, uluslararası basın mensupları, influencerlar ve seyahat acentesi temsilcilerini bir araya getirdi. Organizasyon kapsamında katılımcılar, iki gün boyunca tenis etkinliklerine katılırken bölgenin tarihi ve turistik noktalarını da ziyaret etti.

        Corendon tarafından düzenlenen Tennis Week 2026, Polonya ve İngiltere'den gelen konukların katılımıyla Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. Havayolu firmasının farklı şehirlerden düzenlediği uçuşlarla Antalya'ya gelen katılımcıların transferleri Corendon Touristic tarafından sağlanırken, konaklamaları Beldibi'ndeki Corendon Playa Kemer'de gerçekleştirildi.

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        14 kortta tenis heyecanı yaşandı

        Organizasyon kapsamında 2021 Ekim tarihlerinde Corendon Tennis Club Kemer'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Doğayla iç içe konumlanan 14 kortluk tesiste katılımcılar, interaktif tenis maçları ve dostluk turnuvalarında bir araya geldi. Konuklar, tesisin teknik altyapısını ve sunduğu imkanları da yerinde inceleme fırsatı buldu.

        Kemer'in tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı

        Etkinlik kapsamında misafirler için kültürel geziler de düzenlendi. Phaselis Antik Kenti'ni ziyaret eden katılımcılar, Tahtalı Dağı'na teleferikle çıkarak bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti. Playa Kemer ve Hydros Club Kemer'de gerçekleştirilen yemek organizasyonlarında ise konuklara yerel ve uluslararası lezzetler sunuldu.

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        Polonya Tenis Federasyonu ile iş birliği görüşmesi

        Organizasyonun ilk günü 20 Ekim'de Polonya Tenis Federasyonu Başkanı Dariusz ukaszewski, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve Corendon yöneticilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Görüşmede Kemer'in uluslararası tenis destinasyonu olarak Polonya'da tanıtılması, bölgenin spor turizmi potansiyelinin geliştirilmesi ve federasyonla ortaklaşa yürütülebilecek tanıtım faaliyetleri ele alındı.

        "Uluslararası turnuvalara imza atacağımıza inanıyoruz"

        Corendon Hotels & Resorts Türkiye Genel Koordinatörü Armağan Dayıoğlu, organizasyonun Kemer'in spor turizmi açısından tanıtımına önemli katkı sağladığını belirterek, " Uçuştan konaklamaya ve spor altyapısına kadar uçtan uca sunduğumuz hizmet zincirini uluslararası spor dünyasının önde gelen isimleriyle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Polonya Tenis Federasyonu Başkanı Dariusz Ukaszewski'yi, değerli federasyon yöneticilerini, seyahat acentelerini ve uluslararası basın mensuplarını Kemer'de ağırlamak bizim için son derece kıymetliydi. Doğa ile iç içe konumlanan 14 kortluk Tennis Club Kemer tesisimiz ve bölgenin sunduğu turizm potansiyeliyle, önümüzdeki dönemde iş ortaklarımızla çok daha güçlü projelere ve uluslararası turnuvalara imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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