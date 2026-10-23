Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 23.10.2026 - 11:27 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.G. ile "kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan R.C'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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