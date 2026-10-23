Simit-ayran eşliğinde otobüsün çıkarılmasını film izler gibi izlediler Alt geçide sıkışan tur otobüsünü 2 vinç 3 saatte güçlükle çıkardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 metre yükseklik uyarısını dikkate almayan tur otobüsü alt geçide sıkıştı. Otobüs, 2 vinç tarafından 3 saatlik operasyonla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Çalışmaları merakla izleyen bir vatandaş karnı acıkınca aldığı simitayran eşliğinde otobüsün çıkartılmasını sonuna kadar takip etti.

Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü girişinde meydana gelen olayda, bir tur firmasına ait otobüs sürücüsünün 3 metre yükseklik uyarısını dikkate almayarak ısrarla alt geçitten geçmek istemesi üzerine sıkıştı. Alt geçitte bir otobüsün sıkıştığı ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri alt geçidin her iki tarafında önlem aldı. Otobüste bulunan turistler ise başka bir araca aktarılarak yollarına devam ettiler.

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2 vinç 3 saatte çıkardı

Trafik ekipleri tarafından otobüsün sıkıştığı yerden kaldırılarak altgeçidin trafiğe açılması için çağrılan vinç, uzun süre çalışmasına rağmen otobüsün büyük bölümünün sıkışması nedeniyle aracı çıkaramadı. Bunun üzerine olay yerine 2'nci bir vinç çağrıldı. 2 vincin toplam 3 saatlik çalışmasının ardından otobüs sıkıştığı yerden çıkarılırken, otobüsün tavan kısmının büyük ölçüde zarar gördüğü gözlendi.

Karnı acıkınca simit ve ayran alıp geldi

Sıkışan otobüsün alt geçitten çıkarılma çalışmalarını çok sayıda vatandaş meraklı gözlerle izledi. Olay yerinden motosikletiyle geçen bir genç, otobüsün sıkışma anından kurtarılma anına kadar yaşananları merakla izlediği görüldü. Otobüsün çıkarılmasının uzaması üzerine karnı acıkan genç alıp geldiği simit ve ayranla bir taraftan karnını doyurdu, diğer taraftan da çalışmaları kaldığı yerden izlemeye devam etti. Alt geçitte görülür şekilde 3 metre yüksekliğin belirtildiğine dikkat çeken genç "Otobüs sürücüsünün ne yaptığına akıl erdirmek mümkün değil. Neredeyse otobüsün tamamı geçitte sıkışacakmış. İnsan tavanı geçide çarptıktan sonra nasıl yoluna devam etmek ister. Allah'tan kimse zarar görmemiş" dedi.