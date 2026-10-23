Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Simit-ayran eşliğinde otobüsün çıkarılmasını film izler gibi izlediler Alt geçide sıkışan tur otobüsünü 2 vinç 3 saatte güçlükle çıkardı

        Simit-ayran eşliğinde otobüsün çıkarılmasını film izler gibi izlediler Alt geçide sıkışan tur otobüsünü 2 vinç 3 saatte güçlükle çıkardı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 metre yükseklik uyarısını dikkate almayan tur otobüsü alt geçide sıkıştı. Otobüs, 2 vinç tarafından 3 saatlik operasyonla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Çalışmaları merakla izleyen bir vatandaş karnı acıkınca aldığı simitayran eşliğinde otobüsün çıkartılmasını sonuna kadar takip etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Simit-ayran eşliğinde otobüsün çıkarılmasını film izler gibi izlediler Alt geçide sıkışan tur otobüsünü 2 vinç 3 saatte güçlükle çıkardı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 metre yükseklik uyarısını dikkate almayan tur otobüsü alt geçide sıkıştı. Otobüs, 2 vinç tarafından 3 saatlik operasyonla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Çalışmaları merakla izleyen bir vatandaş karnı acıkınca aldığı simitayran eşliğinde otobüsün çıkartılmasını sonuna kadar takip etti.

        Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü girişinde meydana gelen olayda, bir tur firmasına ait otobüs sürücüsünün 3 metre yükseklik uyarısını dikkate almayarak ısrarla alt geçitten geçmek istemesi üzerine sıkıştı. Alt geçitte bir otobüsün sıkıştığı ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri alt geçidin her iki tarafında önlem aldı. Otobüste bulunan turistler ise başka bir araca aktarılarak yollarına devam ettiler.

        REKLAM

        2 vinç 3 saatte çıkardı

        Trafik ekipleri tarafından otobüsün sıkıştığı yerden kaldırılarak altgeçidin trafiğe açılması için çağrılan vinç, uzun süre çalışmasına rağmen otobüsün büyük bölümünün sıkışması nedeniyle aracı çıkaramadı. Bunun üzerine olay yerine 2'nci bir vinç çağrıldı. 2 vincin toplam 3 saatlik çalışmasının ardından otobüs sıkıştığı yerden çıkarılırken, otobüsün tavan kısmının büyük ölçüde zarar gördüğü gözlendi.

        Karnı acıkınca simit ve ayran alıp geldi

        Sıkışan otobüsün alt geçitten çıkarılma çalışmalarını çok sayıda vatandaş meraklı gözlerle izledi. Olay yerinden motosikletiyle geçen bir genç, otobüsün sıkışma anından kurtarılma anına kadar yaşananları merakla izlediği görüldü. Otobüsün çıkarılmasının uzaması üzerine karnı acıkan genç alıp geldiği simit ve ayranla bir taraftan karnını doyurdu, diğer taraftan da çalışmaları kaldığı yerden izlemeye devam etti. Alt geçitte görülür şekilde 3 metre yüksekliğin belirtildiğine dikkat çeken genç "Otobüs sürücüsünün ne yaptığına akıl erdirmek mümkün değil. Neredeyse otobüsün tamamı geçitte sıkışacakmış. İnsan tavanı geçide çarptıktan sonra nasıl yoluna devam etmek ister. Allah'tan kimse zarar görmemiş" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?

        Benzer Haberler

        Antalya'da 'var yılı' olan zeytinde hasat zamanı
        Antalya'da 'var yılı' olan zeytinde hasat zamanı
        Bakan Işıkhan: 18 bin 441 öğrencimize toplam 609 milyon liralık ödeme gerçe...
        Bakan Işıkhan: 18 bin 441 öğrencimize toplam 609 milyon liralık ödeme gerçe...
        Alanyaspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Bakan Işıkhan'dan 609 milyon liralık eğitim yardımı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan 609 milyon liralık eğitim yardımı açıklaması
        Corendon Alanyaspor, Kocaelispor maçına hazır
        Corendon Alanyaspor, Kocaelispor maçına hazır
        İçişleri Bakanı Çiftçi: "COP31 Zirvesi'nde 26 bin personel görev yapacak" G...
        İçişleri Bakanı Çiftçi: "COP31 Zirvesi'nde 26 bin personel görev yapacak" G...