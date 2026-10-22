Bakan Işıkhan'dan 609 milyon liralık eğitim yardımı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocuklarına yönelik eğitim yardımı ödemelerinin yarın itibarıyla gerçekleştirileceğini açıkladı. Işıkhan, "20262027 eğitim öğretim dönemi için 18 bin 441 öğrencimize toplam 609 milyon liralık ödeme gerçekleştirilecektir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'nın Kumluca ilçesinde Büro MemurSen tarafından düzenlenen Genişletilmiş Teşkilat Eğitimi'ne katıldı. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programda, MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Büro MemurSen Genel Başkanı Yusuf Yazgan da açıklamalarda bulundu.

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Programda konuşan Işıkhan, şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocuklarına eğitim öğretim yardımı ödemelerinin yarın itibarıyla yapılacağını bildirdi. Işıkhan, "20262027 eğitim öğretim dönemi için 18 bin 441 öğrencimize toplam 609 milyon liralık ödeme gerçekleştirilecektir. Sevgili öğrencilerimize hayırlı olsun diliyor, başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini yüce Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"11 hizmet kolunun tamamında uzlaşmaya vardık"

Toplu sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Işıkhan, "2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8'inci dönem toplu sözleşme sürecinde 11 hizmet kolunun tamamında uzlaşmaya vardık. Önümüzdeki sene 202829 yıllarını kapsayan toplu sözleşme sürecini de inşallah kamu personelimize ve personel sistemimize katkılar vererek sürdüreceğiz" diye konuştu.

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Kamu çalışanlarının alım gücü ve refahına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, şunları söyledi:

"Kamu görevlilerimizin alım gücünün korunmasının, ekonomik ve sosyal refahlarının geliştirilmesinin ve çalışma hayatında adaletin güçlendirilmesinin taşıdığı önemin de farkındayız. Bu konuları ekonomik istikrarı ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini de gözeten bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz."

Görevde yükselme, unvan değişikliği, kariyer imkanları ve kurumlar arasındaki uygulama farklılıklarına da değinen Işıkhan, Kamu Personel Danışma Kurulunda personel sistemine ilişkin ihtiyaçları sosyal taraflarla değerlendirdiklerini belirtti. Işıkhan, "Bu başlıkları ilgili kurumlarımızın katkısı, kamu hizmetinin gerekleri ve bütçe imkanları çerçevesinde ele almaya devam edeceğiz. Burada önemli olan uygulanabilir çözüm önerileri geliştirebilmektir" dedi.

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Temmuz 2026 itibarıyla sendika üyesi kamu görevlilerinin sayısının 2 milyon 403 bini aştığını, sendikalaşma oranının yüzde 77,96'ya yükseldiğini açıklayan Işıkhan, "Sendikalarımızı yalnızca talepleri dile getiren kuruluşlar olarak değil, çalışma hayatımızın çözüm üreten paydaşları olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın ise 4688 sayılı Kanun'da yapılacak değişikliğin 2027 yılı ocak ayına kadar hayata geçirilmesini istedi. Hazırlanan ön taslağın Bakan Işıkhan'ın talimatıyla diğer kurumlara gönderildiğini belirten Yalçın, çalışmaların hızlandırılması çağrısında bulundu. Düzenlemenin emek mücadelesi ve sosyal adalet açısından önemli olduğunu söyleyen Yalçın, "Teklifim 2027'ye girmeden 4688 sayılı yasa değişsin ve bu alanda yeni bir reform imzalansın. Bakanımızın bu konudaki iradesi önemli, tüm kurumlara gönderildi mi diye talimat verdi. Emek mücadelesi için çok kıymetli. Çünkü 4688 sayılı yasanın miadı doldu. Yeni bir adım atmanın zamanı geldi geçiyor. Biz 2010 yılında referandumla 4688'i toplu görüşmeden toplu sözleşme düzenine geçirirken Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeye o gün de bugün de yarın da hep teşekkür etmeye devam edeceğiz. 4688 sayılı yasa ikinci revizyonu Profesör Dr. Vedat Işıkhan döneminde yaşamıştır. Sayın Bakan'a her zaman minnettar olmak isteriz demek istiyoruz. Onun için bu 2027'nin ocağından önce hayata geçsin istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Toplu sözleşme ikramiyesinin iptaline ilişkin süreç üzerinden ana muhalefet partisini eleştiren Yalçın, partinin konuyu Anayasa Mahkemesine taşıyarak ikramiyeyi iptal ettirdiğini öne sürdü. Yalçın, "Emekçiler hep ana muhalefetten güç alırlar. Biz ana muhalefet partisinin önüne gidip protesto ettik. Bizim toplu sözleşme ikramiyemize kastettiniz, iptal ettirdiniz diye. O süreçte Bakanımızla yaptığımız görüşmede bakanımız bu konuda bir irade ortaya koydu ve samimiyetle beraber bir mücadeleyle biz toplu sözleşme ikramiyesinin geri gelmesini sağladık" dedi.

"Devletin memuru, barınma derdiyle baş başa bırakılamaz"

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Büro MemurSen Genel Başkanı Yusuf Yazgan da kamu çalışanlarının maaşları, barınma sorunu ve özlük haklarına ilişkin taleplerini dile getirdi. TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık konut projesinin başta büyükşehirler olmak üzere tüm illerde yaygınlaştırılmasını isteyen Yazgan, "Kamu çalışanlarının maaşının büyük bir kısmı kiraya gitmektedir. Devletin memuru, barınma derdiyle baş başa bırakılamaz; bu sorunun çözümü için kapıları zorlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İşçi ve memur maaşları arasındaki farka dikkat çeken Yazgan, "İşçi ve memur arasındaki maaş makası, bugün kamu çalışanlarının aleyhine daha da açılmış durumdadır. Bu adaletsizliği sürekli gündemde tutacak, kamu görevlilerinin refah payını ve alım gücünü arttırılana kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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3600 ek gösterge konusundaki taleplerinin takipçisi olacaklarını söyleyen Yazgan, "3600 ek gösterge konusunda, hakkaniyet yerini bulana kadar, tüm kamu görevlilerimizin mağduriyeti giderilene kadar, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kimsenin hakkının yerde kalmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Sendikal haklara ilişkin düzenleme talebinde de bulunan Yazgan, "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu artık kamu çalışanlarına dar gelmektedir. Çağın gerisinde kalmış bu dar kalıpları kırmak, sendikal hakları evrensel standartlara taşımak için en güçlü şekilde mücadele edeceğiz" dedi.

Yazgan, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılmasını ve bu kadroda bulunanların bir defaya mahsus olmak üzere eğitimlerine uygun genel idare hizmetleri sınıfı veya teknik hizmetler kadrolarına atanmasını istediklerini söyledi. Emeklilerin geçim sıkıntısına da değinen Yazgan, emekli maaşlarının artırılması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

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150 bin üye hedefi

Sendikanın üye sayısındaki artışa ilişkin bilgi veren Yazgan, şöyle devam etti:

"2020'de 70 binlerden aldığımız üye sayımızı sizlerle birlikte 130 binlere taşıdık. Son altı yılda 60 bin yeni kardeşimizi, üyemizi saflarımıza kattık. Masada memurumuzun hakkını ararken, sahada Büro MemurSen'imizi büyütmek boynumuzun borcudur. Şimdi hep birlikte ayağa kalkma ve yeni bir destan yazma vaktidir! Buradan, Antalya'dan, bu salondan ilan ediyorum, bizim hedefimiz belli, yolumuz açıktır. Büro MemurSen olarak, 150 bin üye hedefine emin adımlarla yürüyoruz."