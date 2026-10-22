Bakan Murat Kurum: "COP31'de 1 milyonu aşkın ziyaretçi, çarpan etkisiyle 3-4 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik bekliyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mevcut çalışmalarımıza göre COP31, Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturacak. Dahası çarpan etkisiyle, çarpan etkisiyle toplam katma değerinin 34 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte Antalya’da 920 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'inci oturumu (COP31) alanında incelemelerde bulundu. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in de eşlik ettiği incelemeler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 hazırlıklarındaki son durumu paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde COP31 başkanlığını aldıkları günden bu yana 7/24 mesaiyle planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarımızı başlattıklarını belirten Bakan Kurum, "Bugün de İçişleri Bakanımız ile birlikte çalışmalarımızı hem yerinde görmek hem de tüm ekiplerle yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere buraya geldik. Konferans alanında, ulaşım güzergahlarında da güvenlik noktalarında, sağlık gruplarında tek tek yerinde inceliyoruz. Artık son aşamaya geldiğimiz size büyük ölçüde hazır olduğumuzu da ifade etmek isterim" dedi.

Zirveye ve alana ilişkin birkaç detay paylaşan Bakan Kurum, 1112 Kasım tarihleri arasında Liderler Zirvesi'ni gerçekleştireceklerini ve şu ana kadar 85 lider katılımını bildirdiğini ifade etti. Yine Birleşmiş Milletlerden arkadaşların ifade ettiği 300’e yakın bakan bu kapsamda ziyaret edeceğini kaydeden Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Bulduğumuz alan mavi bölge. 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda yarısı mavi, yarısı da yeşil alan olarak belirlendi. Liderleri, heyetleri ayrı ağırlayacağımız ve aynı zamanda iklim müzakerelerini gerçekleştireceğimiz alanda bulunuyoruz. Bu arada 159 pavilyon ve 90 delegasyon ofisi başvurusu onayladık, ki bu da COP31 tarihinin en yüksek başvuru sayısı. Bunu da Birleşmiş Milletler yetkileri bizlerle paylaştırdı. Yine mavi bölgede 2 genel kurul salonumuz var. Liderlerin konuşmaları yapacağı yine müzakerelerin yürütüleceği 90 delegasyon ofisi başvurusunu onayladık. 2 genel kurul salonu 28 toplantı salonu ve 6 özel etkinlik alanını hazır hale getirdik. Sizler gibi 4 bin ulusal ve uluslararası medya mensubuna hizmet verecek bir medya merkezi kurduk. Ve bu kapsamda yine şu ana kadar 3 bin medya temsilcimiz akreditasyonunu tamamladı. Burada da 300'ün üzerinde basın toplantısı gerçekleştirilecek ve 40 canlı yayın noktasından Türkiye'nin duruşunu, iklimdeki liderliğini inşallah tüm dünyaya aktaracağız. Bir de yeşil bölgemiz var. Burası Türkiye'ye dair her şeyi bulabileceğimiz bir alan. Yeşil bölge bizim dünyaya açılan vitrinimiz olacak. Burada etkinlik alanları, sergiler, konserler, çocuk oyun alanları, çocuk adasıyla çocuklarımızın teknoloji abıyla da gençlerimizin burada doyasıya eğleneceği alanlar. Yine Türk gastronomisinin burada Antalya, Gaziantep, Konya gibi yedi bölgeden mutfağımızı ve buradaki kültürel değerlerimizi etkinliklerimizle gelen misafirlerimize aktarmış olacağız. Türk'ün hoşgörüsünü, Türk'ün misafirperverliğini yine Copun tüm alanında hissedeceğiz. Dolayısıyla bu mekanlar adeta ülkemizin bir izdüşümü olacaktır. Tabii bu alan aynı zamanda Türkiye'nin en büyük açık hava gösteri alanı. Yani Türkiye'nin dünyaya imzası olan Emine Erdoğan Hanım Efendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık da COP31’in her alanında hissedilecek."

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Festival tadında gerçekleşecek bu zirveye tüm Türkiye ve dünyayı davet eden Bakan Kurum, "Gerçekten böylesi güzide bir mekanda Antalya'da buluşacağız. Burada 154 farklı ülkeden toplam 45 bin gönüllü olmak üzere iki bin sivil toplum örgütü de konferansa başvuru yaptı. Ve belediyelerimiz gerek ülkemizden gerek uluslararası alan da diğer ülkelerden belediyelerimiz de bu alanda eserlerini yapmış olduğu işleri bu işe ilişkin tüm değişikliğiyle mücadele noktasındaki birikimlerini aktaracak. Yani bu alanda COP31’i devletimizin tüm kurumlarının yanında gönüllerimiz ve sivil toplu kuruluşlarımızın paylaştığında yürüteceğiz. Dolayısıyla Kasım ayında dünya Türkiye'den sesini duyuracak ve bütün dünyanın gözü kulağı inşallah Türkiye'de olacak" diye konuştu.

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Bakan Kurum, organizasyonda ulaşım ve güvenliğin yönetilmesi gereken en temel iki başlık olduğunu aktararak, şöyle devam etti: "Bu kapsamda ulaşım alanında daha önce burada yapmış olduğumuz yolların açılışını biliyorsunuz gerçekleştirmiştik ve bu kapsamda 38 kilometre yolu baştan aşağı yeniledik. Dört ana arterde 21 kilometreyi aşan bir çalışma yürütüldü ve buraya gelen misafirlerimizin rahat, huzurlu, güvenli bir ortamda ulaşımını sağlamak adına yine 16 bin metrekarelik imalatı da tamamladık. Yine Antalya Büyükşehir Belediyemiz de bu alanda koordinasyon içerisinde konaklama bölgelerinden alana doğru uzanan hatları kurguladık. Yedi Karayolu güzergahı ve tramvay hattı üzerinden ulaşım sağlanacak. Yani 1 milyonu aşkın ziyaretçimizin bu alana güvenli ulaşımını sağlayacağız. Gerek Antalya Büyükşehir Belediyemiz, gerek diğer illerden gelen araçlarla ulaşımları sağlayacağız ve gerçekten yedi Karayolu güzergahı ve tramvay hattıyla birlikte, hiçbir misafirimizin sonra aksaklık yaşamadan katılımını değerlendiriyoruz. Tabii bu anlamda ilave 630 aracı devreye alıyoruz. Hem Büyükşehir Belediyemizin hem de diğer illerden belediyemizin desteğiyle bu araçları Antalya'ya kazandırmış olduk. Katılımcılarımız bu kapsamda düşük emisyonlu otobüslerle ana noktaya ulaşacak ve oradan da elektrikli araçlarla servislerle alana geçecek. Böylece bir yandan misafirlerimizin transferlerini kusursuz bir şekilde sağlarken diğer yandan da ortak evimiz dünyamızı korumaya devam ediyoruz. Güvenlik alanında da İçişleri Bakanımızın koordinasyonunda bütüncül bir çalışma yürüttük. Güvenliği ifade etmek istiyorum. Yalnızca asayişten ibaret görmeyen bir anlayışı benimsediğimizi ifade etmek istiyorum.

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"EXPO 2016 alanına yaptığımız bu muazzam yatırımlarımızla Antalya'mız ulusal ve uluslararası anlamda tüm organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek konuma erişti" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Kurum, "Türkiye'nin hatta dünyanın sayılı bu anlamda altyapıya sahip bir organizasyondan bahsediyoruz ve bu muazzam yatırımlar e bu anlamda Fuarlara, Kongrelere ev sahipliği yapabilecek kalıcı bir altyapıya sahip olsun. Sözün özü bu alandan misafirlerimizi 20 Kasım'da uğurlayacağız. Bu mekan Antalya'mıza, ülkemize her alanda hizmet etmeye devam edecek. Şunu belirtmek isterim. Mevcut çalışmalarımıza göre COP31, Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturacak. Dahası çarpan etkisiyle, çarpan etkisiyle toplam katma değerinin 34 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Ve bu dev organizasyonda şehrimizin esnafı bu anlamda işte konaklamadan ulaşıma, burada hareket eden inşaat ve prodüksiyona kadar birçok sektörümüz de bu alanda ticari hareketini kazanacak. İnanıyorum ki ilk günden itibaren diyalog, uzlaşı, aksiyon temelleri üzerine kurguladığımız ve yola çıktığımız bu uygulama COP’u bundan sonraki iklim politikalarında kalıcı bir iz bırakacak. Bu çok önemli. Dünyanın geldiği noktada Paris Antlaşması'nın ikinci on yılında artık kalıcı uygulamaları hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda aksiyonu, eylemi ön plana çıkaran ve taahhütlerin artık uygulamaya geçirildiği bir COP31’i hayata geçirmek istiyoruz. Bizim bu zirvede hedefimiz değerli arkadaşlar açıktır. Konuşulanların masada kalmadığı, taahhütlerin somut uygulamalara dönüştüğü bir Copu gerçekleştirmek istiyoruz. Ve Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde COP31’de sadece ev sahibi olmayacak tüm dünyaya, ülkemize, ülkemizin bütün sektörlerine yani sanayiden ulaşıma tarımdan turizme kadar bütün sektörlere yön veren bir pozisyonumuzu COP31’de hayata geçireceğiz. Dolayısıyla ülkemizin elli yılını planladığımız bir organizasyondan bahsediyoruz. Kıtalar arası köprü olacağız. Yani doğuyla batı, kuzeyle güney arasında bütün medeniyetlerin buluşma noktası olan Türkiye'de köprü vazifesi görecek ve dünyayı Türkiye'de buluşturacak ve Türkiye'den küresel iklim gündemine yön vermeyi amaçlayacak bir başkanlık sürecini yürütüyor olacağız" ifadelerine yer verdi.