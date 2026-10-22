Alanya'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler belgelerine kavuştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 6 öğrenciye, hafızlık belgeleri Alanya Müftüsü Mehmet Seven tarafından takdim edildi.

Alanya Müftülüğü'ne bağlı Merkez Erkek Kur'an Kursu, Hayriye Hanım Kız Kur'an Kursu, İzzet Azakoğlu Kız Kur'an Kursu ve İbrahim Başkaptan Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, belge almaya hak kazandı. Alanya Müftüsü Mehmet Seven, hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri tebrik ederek belgelerini takdim etti. Öğrencilere başarılar dileyen Seven, hafızlıklarının kendileri, aileleri ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.