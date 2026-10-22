Alanya'da sürü halinde yüzen yunuslar dronla görüntülendi
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında görülen yunus sürüsü, dronla kaydedildi.
Giriş: 22.10.2026 - 14:44 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında görülen yunus sürüsü, dronla kaydedildi.
Alanya Kalesi açıklarında sürü halinde ilerleyen yunuslar, lüks gezi teknesiyle yarıştı, zaman zaman da su yüzeyine çıkarak görsel şölen sundu.
Bir süre birlikte yüzerek ilerleyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Yunus sürüsünün su yüzeyindeki hareketleri, dronla görüntülendi.
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