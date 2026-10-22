Alanya açıklarında yunus sürüsü dronla görüntülendi

Alanya Kalesi açıklarında görülen yunus sürüsü, denizde bir süre birlikte yüzerek ilerledi. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Tekneyle günübirlik geziye çıkan turistler de yunusları ilgiyle izledi. Denizdeki hareketleri dronla kaydedilen yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.

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