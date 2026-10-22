Yunuslar tekneye eşlik etti

Alanya Kalesi açıklarında sabah saatlerinde yunuslar gezi teknesine eşlik etti. Yunuslar zaman zaman su yüzeyine çıkarken, o anlar dronla görüntülendi. Teknedeki turistler ise yunusları ilgiyle izledi. Bir süre teknenin yanında yüzen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.