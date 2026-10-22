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        Yunuslar tekneye eşlik etti

        ANTALYA'nın Alanya ilçesi açıklarında teknenin yanında yüzen yunuslar dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Yunuslar tekneye eşlik etti

        ANTALYA'nın Alanya ilçesi açıklarında teknenin yanında yüzen yunuslar dron ile görüntülendi.

        Alanya Kalesi açıklarında sabah saatlerinde yunuslar gezi teknesine eşlik etti. Yunuslar zaman zaman su yüzeyine çıkarken, o anlar dronla görüntülendi. Teknedeki turistler ise yunusları ilgiyle izledi. Bir süre teknenin yanında yüzen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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