İçişleri Bakanı Çiftçi, Antalya'da COP31 alanında incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin başkanlığında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) boyunca İçişleri Bakanlığınca 26 bin personelin görev yapacağını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile COP31'in yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Çiftçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, COP31'in gerçekleştirileceği alanı gezdiklerini ve çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son dönemlerde uluslararası zirvelere, spor müsabakalarına ve diplomasi forumlarına ev sahipliği yaptığını anımsatan Çiftçi, kasımda da son derece önemli ve prestijli bir zirvenin Türkiye'de yapılacağını ifade etti.

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Temmuzda Ankara'da yapılan NATO Zirvesi'ni İçişleri Bakanlığı olarak sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını dile getiren Çiftçi, COP31'i de aynı dikkatle, özenle planladıklarını belirtti.

Zirveye 100 civarında devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 400 bakan ve 20 bin civarında delegasyon ile günlük 100 bin ziyaretçinin katılmasının beklendiğini ve buna göre de gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"9-20 Kasım tarihleri arasındaki zirvede, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait toplam 26 bin personelimiz burada görev alacak. Hem karadan hem havadan hem de denizden gerekli planlamaları yaptık. Amacımız kusursuz bir şekilde bu organizasyonun tamamlanması. Misafirlerimizin, konuk devlet başkanlarının ve hükümet başkanlarının, bakanlarımızın, delegasyonun, havaalanına ulaşmasından konaklama yerlerine ulaşıncaya kadar daha sonradan zirvenin yapılacağı konferans alanına gelişlerine kadar bütün tedbirlerimizi etraflı bir şekilde, detaylı bir şekilde planladık."

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Çiftçi, en ince ayrıntıları da değerlendirerek planlamayı yaptıklarını kaydetti. Sadece güvenlik tedbirleri almadıklarını, AFAD Başkanlığının da 15 araç ve 120 personelle gerekli çalışmaları yaptığını dile getiren Çiftçi, "Bu meydanda hem konferansın yapılacağı alanda hem de misafirlerimizin konaklayacağı alanlarda yangın tedbirlerinden tahliye planlarına kadar acil durum planlamalarına kadar bütün hazırlıkları onlar da gözden geçiriyor. Onlar da gerekli çalışmaları bir yandan yürütüyor." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, Sağlık Bakanlığının da çalışmaların içerisinde olduğunu ve 110 ambulans, 300 sağlık personeli, 31 UMKE ekibiyle sağlık tedbirlerini planladıklarını söyledi.

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- Gösteri yürüyüşlerinde yetki Antalya Valiliğinde

Devletin tüm kurumlarının zirve ile ilgili üzerine düşeni yerine getirdiğini ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Amacımız buradaki organizasyonu en güzel şekilde, en fazla katılımcı olacak şekilde hayata geçirmek ve misafirlerimizi ülkemizde rahat ettirmek, güvenli bir ortamda konferansın gerçekleşmesini sağlamak. Tabii COP31 Zirvesi kapsamında birtakım gösterilerin yapılabileceğini de planlıyoruz. Malumlarınız 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre, yabancıların ülkemizde yapacakları gösteriler, İçişleri Bakanlığımızın iznine tabi. Merkezden bunu yönetmenin zor olacağını düşünerek, bu konudaki yetkimizi Antalya Valiliğimize devrettik. Burada toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili müracaat edecek olanlar, bununla ilgili planlaması olanlar, Antalya Valiliğimizi sistem üzerinden başvurabilecek. Antalya Valiliğimiz bu değerlendirmeleri yapacak, onlara yer gösterecek, gerekli güvenlik tedbirlerini alacaklar ve onların da bu şekilde sağlıklı bir şekilde yönetimini sağlamış olacağız. Bu konuda Antalya Valiliğimizi yetkilendirmiş olduk."

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Çiftçi, her açıdan misafirlerin güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde alındığını vurguladı.

Zirveyi ülkenin itibarı, prestiji açısından son derece önemli gördüklerini aktaran Çiftçi, bütün misafirlerin gönül rahatlığıyla Türkiye'ye gelip, konaklayabileceklerini ve konferansa katılabileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Çiftçi, organizasyon sürecinin başından bu yana gerekli lojistik desteği verdiklerini ve tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Çiftçi, zirvenin kazasız, belasız ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını temenni etti.

Bakan Çiftçi, daha sonra Bakan Kurum ile alanı gezdi.