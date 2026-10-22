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        Corendon Alanyaspor, Kocaelispor maçına hazır

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Corendon Alanyaspor, Kocaelispor maçına hazır

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.

        İdman öncesinde futbolcu Ianis Hagi'nin doğum günü kutlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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