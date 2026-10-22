Corendon Alanyaspor, Kocaelispor maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 22.10.2026 - 20:00 Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
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