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        Büro Memur-Sen "Genişletilmiş Teşkilat Eğitimi Toplantısı"nı Antalya'da düzenledi

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikacının iradeli olması gerektiğini belirterek, "Yanlışı gördüğünde usulünce bu konuda üzerine düşeni yapacak, iradesini ortaya koyacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 18:34 Güncelleme:
        Büro Memur-Sen "Genişletilmiş Teşkilat Eğitimi Toplantısı"nı Antalya'da düzenledi

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikacının iradeli olması gerektiğini belirterek, "Yanlışı gördüğünde usulünce bu konuda üzerine düşeni yapacak, iradesini ortaya koyacak." dedi.

        Yalçın, Büro Memur-Sen tarafından Antalya'nın Kumluca ilçesindeki bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımıyla düzenlenen "Genişletilmiş Teşkilat Eğitimi Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Memur-Sen ailesi olarak 35 yılı bulan köklü bir mücadele içerisinde önemli bir noktaya geldiklerini söyledi.

        Her geçen gün büyümeye, daha fazla sorun çözme konusunda azmini yenilemeye devam ettiklerini belirten Yalçın, bu açıdan teşkilat olarak geldikleri noktayı önemli bulduklarını anlattı.

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        Sendikacı olmanın kriterleri olduğuna dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

        "Bir sendikacı için 5 'i' olur. Bu 5 'i' yoksa, orada teşkilat, teşkilat olmamış demektir. Birincisi irade, ikincisi ilgi, üçüncüsü istişare, dördüncüsü itaat ve beşincisi itibardır. Sendikacı iradeli olacak. Yanlışı gördüğünde usulünce bu konuda üzerine düşeni yapacak, iradesini ortaya koyacak. İrade koymamız gereken noktada irade koymadığımızda itibarımızı da kaybederiz. Bu açıdan irade sendikacı için olmazsa olmazdır. Motivasyon ve özgüven eksikliği olarak yorumlanır, iradeyi koymadığımızda."

        Yalçın, sendikacılıkta ilginin de önemine değinerek, sendikacı ilgisiz davranmaya başladığında itibar kaybettiğini ifade etti.

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        İstişare kültürünün önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, "Teşkilatlar, örgütlü yapılardır istişareyle yol alırlar. İstişareyi bıraktığınızda keyfilik başlar, yönetim parçalanır. Onun için kararları istişare ile almak ve devamlı yönetim işinin içinde tutmak gerekir. İtaat kısmı. Biz teşkilat içerisinde rollerimizin gereğini yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Yalçın, itibarı kaybolmuş bir kişinin teşkilat kimliğiyle de teşkilata katkı sunamayacağını dile getirerek, "Onun için güven 30 yılda inşa edilir, bir günde kaybolur. Bu açıdan teşkilatta görev yapan arkadaşlarımızın itibarını her zaman için öncelemesi gerekir. Çünkü itibarınızı kaybettiğinizde her şeyi kaybedersiniz." dedi.

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        - "Türkiye, umudun adı olmaya devam ediyor"

        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan da sadece Türkiye'de değil, dünyadaki tüm haksızlıklara karşı olduklarını söyledi.

        Gözlerinin, mazlum coğrafyada, Gazze'de olduğunu anlatan Yazgan, "Gazze'de yaşanan soykırım yalnızca bir Filistin meselesi değildir. Bir insanlık onuru meselesidir. Gazze'yi savunmak, insanlığın ortak meselesini savunmaktır." ifadelerini kullandı.

        Ülkenin dört bir yanında savaşların devam ettiğini ifade eden Yazgan, "Coğrafyamız kriz ve savaşlarla boğuşurken ülkemiz umudun adı olmaya devam ediyor." dedi.

        Yazgan, Büro Memur-Sen olarak yaklaşık 126 bin olan üye sayısını 150 bine ulaştırma hedefine emin adımlarla ilerlediklerini sözlerine ekledi.

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        Eğitim toplantısı yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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