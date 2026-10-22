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        Alanyaspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 20:59 Güncelleme:
        Alanyaspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan turuncuyeşilli ekip, antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı.

        Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor, yarın saat 20.00'de Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

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