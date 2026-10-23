Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da 'var yılı' olan zeytinde hasat zamanı

        Antalya'da 'var yılı' olan zeytinde hasat zamanı

        ANTALYA'da geçen yıl yaklaşık 50 bin ton olan zeytin üretiminin, bu sezon yüzde 40 artışla 70 bin tona ulaşması bekleniyor. Zeytinpark Genel Müdürü Bayram Çarkçıgil, yağışların verime olumlu yansıdığını belirterek, "Ağaçlar üzüm salkımı gibi tane tuttu. Bu sene zeytinde verimli bir dönem" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Antalya'da 'var yılı' olan zeytinde hasat zamanı

        ANTALYA'da geçen yıl yaklaşık 50 bin ton olan zeytin üretiminin, bu sezon yüzde 40 artışla 70 bin tona ulaşması bekleniyor. Zeytinpark Genel Müdürü Bayram Çarkçıgil, yağışların verime olumlu yansıdığını belirterek, "Ağaçlar üzüm salkımı gibi tane tuttu. Bu sene zeytinde verimli bir dönem" dedi.

        Türkiye'de zeytin üretiminde 'var yılı' olarak değerlendirilen yeni sezonda hasat başladı. Ülke genelinde geçen yıl 2 milyon 450 bin ton olan zeytin üretiminin, bu yıl yüzde 55 artışla yaklaşık 3,8 milyon tona ulaşması bekleniyor. Üretimde artış beklenen Antalya'da da sofralık zeytinlerin toplanmasına başlandı. Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB), gelecek nesillere taşımak amacıyla kiraladığı ve koruma altına aldığı kent merkezindeki Zeytinpark'ta hasat edilen ürünler, sofralık ve zeytinyağı olarak değerlendiriliyor.

        REKLAM

        ANTALYA'DA YÜZDE 40 ARTIŞ BEKLENTİSİ

        Zeytinpark Genel Müdürü Bayram Çarkçıgil, geçen sezon düşük olan verimin bu yıl arttığını söyledi. Yağışların zeytin üretimine olumlu yansıdığını belirten Çarkçıgil, "Geçen sene verim düşüktü. Bu sene yağışlar çok iyi. Antalya'da da Türkiye genelinde de zeytinde artış var. Ağaçlar üzüm salkımı gibi tane tuttu. Sadece biraz iriliği az. Bu sene zeytinde verimli bir dönem. Antalya'da geçen sene 50 bin ton civarında hasat yapılmıştı. Bu sene 70 bin ton civarında hasat bekleniyor" diye konuştu.

        12 BİN ZEYTİN AĞACINDA HASAT

        Yaklaşık 2 bin 600 dönümlük Zeytinpark'ta 12 bin zeytin ağacı bulunduğunu belirten Çarkçıgil, ekim ayında başladıkları hasatta önceliği sofralık ürünlere verdiklerini söyledi. Çarkçıgil, "İlk etapta sofralık zeytinler toplanıyor. Vatandaş buraya gelip evinde sofralık kurmak için 1 kilo da 10 kilo da zeytin alabiliyor. Daha sonrasında kendimiz sofralık zeytin kuruyoruz. Evde nasıl kuruluyorsa aynı şekilde katkısız yeşil zeytin hazırlıyoruz. Onun ardından da soğuk sıkım sızma zeytinyağımızı çıkartıyoruz" dedi.

        REKLAM

        'İLAÇ VE GÜBRE KULLANMIYORUZ'

        Zeytinpark'taki ağaçların bakımında uyguladıkları yöntemleri anlatan Çarkçıgil, "Bu ağaçlara ilaç vermiyoruz, gübreleme yapmıyoruz. Sadece arazinin sürümünü ve ağaçların budanmasını iyi bir şekilde yapıyoruz. Zeytinimizi ve yağımızı doğal şekilde elde ediyoruz" diye konuştu.

        ÜRETİMDE GEMLİK ÖNE ÇIKIYOR

        Antalya'da farklı zeytin çeşitlerinin yetiştirildiğini belirten Çarkçıgil, kentin yöresel ürünlerinden tavşan yüreğinin önemine dikkati çekerek, "Antalya'ya özgü tavşan yüreği zeytinimiz var. Antalya Ticaret Borsamız bu ürünün coğrafi işaretini tescilledi. Bunun yanında Gemlik, Manzanilla, Memecik ve Ayvalık çeşitleri bulunuyor. Antalya'da beklenen toplam 70 bin tonluk üretim içerisinde en çok üretim Gemlik çeşidinde" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?

        Benzer Haberler

        Bakan Işıkhan: 18 bin 441 öğrencimize toplam 609 milyon liralık ödeme gerçe...
        Bakan Işıkhan: 18 bin 441 öğrencimize toplam 609 milyon liralık ödeme gerçe...
        Alanyaspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Bakan Işıkhan'dan 609 milyon liralık eğitim yardımı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan 609 milyon liralık eğitim yardımı açıklaması
        Corendon Alanyaspor, Kocaelispor maçına hazır
        Corendon Alanyaspor, Kocaelispor maçına hazır
        İçişleri Bakanı Çiftçi: "COP31 Zirvesi'nde 26 bin personel görev yapacak" G...
        İçişleri Bakanı Çiftçi: "COP31 Zirvesi'nde 26 bin personel görev yapacak" G...
        Büro Memur-Sen "Genişletilmiş Teşkilat Eğitimi Toplantısı"nı Antalya'da düz...
        Büro Memur-Sen "Genişletilmiş Teşkilat Eğitimi Toplantısı"nı Antalya'da düz...