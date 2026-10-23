Antalya'da 'var yılı' olan zeytinde hasat zamanı

ANTALYA'da geçen yıl yaklaşık 50 bin ton olan zeytin üretiminin, bu sezon yüzde 40 artışla 70 bin tona ulaşması bekleniyor. Zeytinpark Genel Müdürü Bayram Çarkçıgil, yağışların verime olumlu yansıdığını belirterek, "Ağaçlar üzüm salkımı gibi tane tuttu. Bu sene zeytinde verimli bir dönem" dedi.

Türkiye'de zeytin üretiminde 'var yılı' olarak değerlendirilen yeni sezonda hasat başladı. Ülke genelinde geçen yıl 2 milyon 450 bin ton olan zeytin üretiminin, bu yıl yüzde 55 artışla yaklaşık 3,8 milyon tona ulaşması bekleniyor. Üretimde artış beklenen Antalya'da da sofralık zeytinlerin toplanmasına başlandı. Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB), gelecek nesillere taşımak amacıyla kiraladığı ve koruma altına aldığı kent merkezindeki Zeytinpark'ta hasat edilen ürünler, sofralık ve zeytinyağı olarak değerlendiriliyor.

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ANTALYA'DA YÜZDE 40 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Zeytinpark Genel Müdürü Bayram Çarkçıgil, geçen sezon düşük olan verimin bu yıl arttığını söyledi. Yağışların zeytin üretimine olumlu yansıdığını belirten Çarkçıgil, "Geçen sene verim düşüktü. Bu sene yağışlar çok iyi. Antalya'da da Türkiye genelinde de zeytinde artış var. Ağaçlar üzüm salkımı gibi tane tuttu. Sadece biraz iriliği az. Bu sene zeytinde verimli bir dönem. Antalya'da geçen sene 50 bin ton civarında hasat yapılmıştı. Bu sene 70 bin ton civarında hasat bekleniyor" diye konuştu.

12 BİN ZEYTİN AĞACINDA HASAT

Yaklaşık 2 bin 600 dönümlük Zeytinpark'ta 12 bin zeytin ağacı bulunduğunu belirten Çarkçıgil, ekim ayında başladıkları hasatta önceliği sofralık ürünlere verdiklerini söyledi. Çarkçıgil, "İlk etapta sofralık zeytinler toplanıyor. Vatandaş buraya gelip evinde sofralık kurmak için 1 kilo da 10 kilo da zeytin alabiliyor. Daha sonrasında kendimiz sofralık zeytin kuruyoruz. Evde nasıl kuruluyorsa aynı şekilde katkısız yeşil zeytin hazırlıyoruz. Onun ardından da soğuk sıkım sızma zeytinyağımızı çıkartıyoruz" dedi.

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'İLAÇ VE GÜBRE KULLANMIYORUZ'

Zeytinpark'taki ağaçların bakımında uyguladıkları yöntemleri anlatan Çarkçıgil, "Bu ağaçlara ilaç vermiyoruz, gübreleme yapmıyoruz. Sadece arazinin sürümünü ve ağaçların budanmasını iyi bir şekilde yapıyoruz. Zeytinimizi ve yağımızı doğal şekilde elde ediyoruz" diye konuştu.

ÜRETİMDE GEMLİK ÖNE ÇIKIYOR

Antalya'da farklı zeytin çeşitlerinin yetiştirildiğini belirten Çarkçıgil, kentin yöresel ürünlerinden tavşan yüreğinin önemine dikkati çekerek, "Antalya'ya özgü tavşan yüreği zeytinimiz var. Antalya Ticaret Borsamız bu ürünün coğrafi işaretini tescilledi. Bunun yanında Gemlik, Manzanilla, Memecik ve Ayvalık çeşitleri bulunuyor. Antalya'da beklenen toplam 70 bin tonluk üretim içerisinde en çok üretim Gemlik çeşidinde" dedi.