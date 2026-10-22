Bakan Işıkhan: 18 bin 441 öğrencimize toplam 609 milyon liralık ödeme gerçekleştirilecek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehitlerin emaneti evlatları ile harp ve vazife malulleri ve çocuklarına eğitim öğretim yardım ödeneklerini yarın itibarıyla gerçekleştireceklerini belirterek, "2026 – 2027 Eğitim Öğretim dönemi için 18 bin 441 öğrencimize toplam 609 milyon liralık ödeme gerçekleştirilecektir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Büro Memur– Sen tarafından Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Genişletilmiş Teşkilat Eğitimi toplantısına katıldı. Büro Memur– Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın da katıldığı toplantıda konuşan Bakan Vedat Işıkhan, "Temmuz 2026 verilerine göre büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda 355 binin üzerinde kamu görevlisi bulunuyor. Bunların yaklaşık 279 bini sendika üyesi. Sendikalarımızı yalnızca talepleri dile getiren kuruluşlar olarak değil, çalışma hayatımızın çözüm üreten paydaşları olarak görüyoruz" dedi.

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Türkiye’de kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesinin önemli bir seviyeye ulaştığını, Temmuz 2026 itibarıyla sendika üyesi kamu görevlisi sayısının 2 milyon 403 bini aştığını ve sendikalaşma oranının yüzde 77,96’ya yükseldiğini aktaran Bakan Işıkhan şunları söyledi:

"Bu rakamlar, örgütlü temsilin kamu çalışma hayatındaki yerini açık biçimde ortaya koyuyor. Bugün mesele yalnızca kazanılmış hakları korumak değil, bu hakların uygulamada karşılık bulmasını sağlamak ve değişen ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirmektir. Toplu sözleşme hükümlerinin kurumlarımızda doğru ve tutarlı uygulanmasını, çalışanlarımızın haklarına erişimini ve uygulamadaki tereddütlerin giderilmesini önemsiyoruz. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde 11 hizmet kolunun tamamında uzlaşmaya vardık. Önümüzdeki sene; 2028-2029 yıllarını kapsayan toplu sözleşme sürecini de inşallah kamu personelimize ve personel sistemimize katkılarla sürdüreceğiz."

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Geçen haftalarda Kamu Personel Danışma Kurulu'nun icra edildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bu toplantımızda da kamu personel sistemimizin geliştirilmesine ilişkin ihtiyaçları sosyal taraflarımızla değerlendirdik. Teknoloji, kamu hizmetlerinin niteliğini daha da değiştirmekte ve geliştirmekte. Dijitalleşme ve yapay zekâ, bazı işlemleri kolaylaştırırken, kamu çalışanlarımızdan beklenen becerileri de dönüştürüyor. Bu değişimi çalışanlarımız için bir belirsizlik kaynağına değil, yeni mesleki olanaklara dönüştürmemiz gerekiyor."

‘NİTELİKLİ LİYAKATLİ KAMU PERSONELİ’

'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda güçlü devlet anlayışının temel dayanaklarından birinin nitelikli, liyakatli, motivasyonu yüksek ve geleceğin ihtiyaçlarına hazırlanmış kamu personeli olacağını aktaran Bakan Işıkhan, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunan, çalışanlarının emeğine değer veren kamu yönetimi anlayışını daha ileriye taşımada kararlıyız" dedi.

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Aziz şehitlerin emaneti evlatları ile harp ve vazife malulleri ve çocuklarına eğitim öğretim yardım ödeneklerini yarın itibarıyla gerçekleştireceklerini kaydeden Bakan Işıkhan, "2026 – 2027 Eğitim Öğretim dönemi için 18 bin 441 öğrencimize toplam 609 milyon liralık ödeme gerçekleştirilecektir" diye konuştu.