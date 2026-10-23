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        Kepez'de yatağa bağımlı yaşlı kadına destek eli uzatıldı

        Kepez Belediyesi, Habibler Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve yatağa bağımlı olan 76 yaşındaki kadına destek eli uzattı. Yaşlı kadının yaşam şartlarını iyileştirmek için harekete geçen belediye, evini baştan sona yenileyerek daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı hazırlıyor. Yenileme çalışmaları süresince Kepez Belediyesi Hasta Konuk Evi'nde misafir edilecek olan yaşlı kadın, kendisi için hazırlanan yeni yuvasına kavuşana kadar şefkat ve dayanışmayla yalnız bırakılmayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Kepez'de yatağa bağımlı yaşlı kadına destek eli uzatıldı

        Kepez Belediyesi, Habibler Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve yatağa bağımlı olan 76 yaşındaki kadına destek eli uzattı. Yaşlı kadının yaşam şartlarını iyileştirmek için harekete geçen belediye, evini baştan sona yenileyerek daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı hazırlıyor. Yenileme çalışmaları süresince Kepez Belediyesi Hasta Konuk Evi'nde misafir edilecek olan yaşlı kadın, kendisi için hazırlanan yeni yuvasına kavuşana kadar şefkat ve dayanışmayla yalnız bırakılmayacak.

        Kepez Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor. İlçenin 68 mahallesinde vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten Kepez Belediyesi, zor yaşam şartlarıyla mücadele eden vatandaşlara destek eli uzatıyor. Bu kapsamda; Habibler Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Ayşe K.'nin daha sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir yaşam alanına kavuşması için çalışma başlatıldı. Eşini kaybettikten sonra hayatını tek başına sürdüren ve yatağa bağımlı olan Ayşe teyzenin ihtiyaçları gözetilerek evinde kapsamlı bir yenileme yapılıyor.

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        Evi baştan sona yenileniyor

        Ayşe K.'nin tamamen boşaltılan evinde önce badana ve boya çalışması, ardından da temizlik çalışması yapılarak, mevcut ev eşyaları da tamamen yenilenecek. Böylece Ayşe K.'nin daha temiz, düzenli ve konforlu bir yaşam alanına kavuşması sağlanacak. Kişisel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kepez Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi'ne götürülen Ayşe teyze, evindeki yenileme çalışmaları tamamlanana kadar Kepez Belediyesi Hasta Konuk Evi'nde misafir edilecek. Böylece evinin yenilenmesi sürecinde barınma konusunda mağduriyet yaşamaması sağlanacak.

        Sosyal belediyecilik, hayatlara dokunuyor

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        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün öncelik verdiği sosyal belediyecilik anlayışı, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı ve onların yaşam şartlarını iyileştirmeyi esas alıyor. Bu anlayış doğrultusunda belediye, altyapı ve çevre hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran sosyal destek çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Ayşe K. için gerçekleştirilecek ev yenileme ve konaklama desteği, sosyal belediyeciliğin yalnızca ihtiyaçları karşılamakla sınırlı olmadığını; vatandaşların yaşamına doğrudan dokunmayı ve zor zamanlarında yanlarında olmayı da kapsadığını ortaya koyuyor.

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        Kepez Belediyesi, 68 mahallede sürdürdüğü hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı, dayanışmayı büyütmeyi ve Kepez'de hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir kent yaşamını güçlendirmeyi amaçlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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