Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Mekke'de oğlunun mezarını ziyaret ederken fenalaşıp öldü

        Mekke'de oğlunun mezarını ziyaret ederken fenalaşıp öldü

        ANTALYA'dan umreye giden Ali Gökmen (68), geçen yıl burada birlikte ibadet ederken vefat eden oğluyla aynı kaderi paylaştı. Oğlunun Mekke'deki kabrini ziyareti sırasında fenalaşan Gökmen hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Mekke'de oğlunun mezarını ziyaret ederken fenalaşıp öldü

        ANTALYA'dan umreye giden Ali Gökmen (68), geçen yıl burada birlikte ibadet ederken vefat eden oğluyla aynı kaderi paylaştı. Oğlunun Mekke'deki kabrini ziyareti sırasında fenalaşan Gökmen hayatını kaybetti.

        Döşemealtı'na bağlı Yeşilbayır Mahallesi'nde yaşayan Ali Gökmen, geçen yıl 18 Şubat'ta oğlu Turan Gökmen ile birlikte umreye gitti. Burada fenalaşan Turan Gökmen hayatını kaybetti. Turan Gökmen'in cenazesi, babası Ali Gökmen tarafından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde defnedildi.

        Oğlunun cenazesi kutsal topraklara defnedildikten sonra yurda dönen Ali Gökmen, bu yıl tekrar umreye gitti. Dün oğlunun kabrini ziyaret ettiği sırada fenalık geçiren Ali Gökmen, hayatını kaybetti. Vefatından yaklaşık 20 ay sonra oğluyla aynı kaderi paylaşan Ali Gökmen'in cenazesinin bugün Mekke'de toprağa verileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! Can kayıpları var
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! Can kayıpları var
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya

        Benzer Haberler

        62 yıllık Altın Portakal'ın unutulmazları
        62 yıllık Altın Portakal'ın unutulmazları
        Simit-ayran eşliğinde otobüsün çıkarılmasını film izler gibi izlediler Alt...
        Simit-ayran eşliğinde otobüsün çıkarılmasını film izler gibi izlediler Alt...
        Antalya'da 'var yılı' olan zeytinde hasat zamanı
        Antalya'da 'var yılı' olan zeytinde hasat zamanı
        Bakan Işıkhan: 18 bin 441 öğrencimize toplam 609 milyon liralık ödeme gerçe...
        Bakan Işıkhan: 18 bin 441 öğrencimize toplam 609 milyon liralık ödeme gerçe...
        Alanyaspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Bakan Işıkhan'dan 609 milyon liralık eğitim yardımı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan 609 milyon liralık eğitim yardımı açıklaması