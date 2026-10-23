Mekke'de oğlunun mezarını ziyaret ederken fenalaşıp öldü

Oğlunun cenazesi kutsal topraklara defnedildikten sonra yurda dönen Ali Gökmen, bu yıl tekrar umreye gitti. Dün oğlunun kabrini ziyaret ettiği sırada fenalık geçiren Ali Gökmen, hayatını kaybetti. Vefatından yaklaşık 20 ay sonra oğluyla aynı kaderi paylaşan Ali Gökmen'in cenazesinin bugün Mekke'de toprağa verileceği öğrenildi.

Döşemealtı'na bağlı Yeşilbayır Mahallesi'nde yaşayan Ali Gökmen, geçen yıl 18 Şubat'ta oğlu Turan Gökmen ile birlikte umreye gitti. Burada fenalaşan Turan Gökmen hayatını kaybetti. Turan Gökmen'in cenazesi, babası Ali Gökmen tarafından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde defnedildi.

ANTALYA'dan umreye giden Ali Gökmen (68), geçen yıl burada birlikte ibadet ederken vefat eden oğluyla aynı kaderi paylaştı. Oğlunun Mekke'deki kabrini ziyareti sırasında fenalaşan Gökmen hayatını kaybetti.

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