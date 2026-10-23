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        62 yıllık Altın Portakal'ın unutulmazları

        TÜRKİYE'nin en köklü sinema festivallerinden 'Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali', 24 Ekim'de 63'üncü kez sinemaseverlerle buluşacak. 1964 yılında başlayan festival, 62 yıllık tarihinde Türk sinemasının önemli yapımlarını ve sanatçılarını ödüllendirirken; sansür tartışmaları, 2 yıl üst üste yaşanan kesinti, uluslararası yarışmaya geçiş ve 2023'teki iptalle hafızalara kazındı. Festivalin ilk 'En İyi Film' ödülünü 'Gurbet Kuşları' kazanırken, ödül rekorlarında yönetmen Atıf Yılmaz, 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde Tarık Akan, 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde ise Hülya Koçyiğit öne çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:16 Güncelleme:
        62 yıllık Altın Portakal'ın unutulmazları

        TÜRKİYE'nin en köklü sinema festivallerinden 'Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali', 24 Ekim'de 63'üncü kez sinemaseverlerle buluşacak. 1964 yılında başlayan festival, 62 yıllık tarihinde Türk sinemasının önemli yapımlarını ve sanatçılarını ödüllendirirken; sansür tartışmaları, 2 yıl üst üste yaşanan kesinti, uluslararası yarışmaya geçiş ve 2023'teki iptalle hafızalara kazındı. Festivalin ilk 'En İyi Film' ödülünü 'Gurbet Kuşları' kazanırken, ödül rekorlarında yönetmen Atıf Yılmaz, 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde Tarık Akan, 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde ise Hülya Koçyiğit öne çıktı.

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        'Antalya Film Festivali' adıyla 1964 yılında başlayan organizasyonun ilk yılında 'En İyi Film' ödülü, Halit Refiğ'in yönettiği 'Gurbet Kuşları' filmine verildi. Refiğ, aynı yapımla 'En İyi Yönetmen' ödülünü de kazandı. Festivalin ilk 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü 'Acı Hayat' filmindeki rolüyle Türkan Şoray'a, ilk 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü ise 'Ağaçlar Ayakta Ölür' filmindeki performansıyla İzzet Günay'a verildi. Festivalin resmi tarihçe arşivinde 1964 yılındaki 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödülünün Ali Uğur'a, 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünün Yıldız Kenter'e, 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünün ise Ulvi Uraz'a verildiği kaydedildi.

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        Festivalin ikinci yılında ödül kategorileri genişletildi. 1965'te 'En İyi 1'inci Film' ödülünü 'Aşk ve Kin', 'En İyi 2'nci Film' ödülünü 'Keşanlı Ali Destanı', 'En İyi 3'üncü Film' ödülünü ise 'Karanlıkta Uyananlar' kazandı. Aynı yıl Atıf Yılmaz 'En İyi Yönetmen', Fatma Girik 'En İyi Kadın Oyuncu', Fikret Hakan ise 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

        2 YIL YAPILAMADI

        Festival tarihindeki önemli kırılmalardan biri 1979 yılında yaşandı. Sansür tartışmaları nedeniyle bazı filmlerin yarışma dışında bırakılması üzerine yönetmenler, yapımcılar ve jüri üyelerinin festivalden çekilmesiyle organizasyon gerçekleştirilemedi. Festival, 1980 yılında da 12 Eylül askeri darbesinin ardından yapılamadı. Böylece Altın Portakal tarihinde ilk kez 2 yıl üst üste festival düzenlenemedi. 1979 ve 1980 yıllarının ödülleri, 2011 yılında düzenlenen özel törenle sahiplerine verildi. 'Geç Gelen Altın Portakal Ödülleri' adıyla gerçekleştirilen törenle, 2 yılın ödülleri yıllar sonra sinemacılara ulaştırıldı.

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        2005'TE ULUSLARARASI AÇILIM

        Festival tarihinde önemli bir dönüm noktası da 2005 yılında yaşandı. 42'nci festival kapsamında 'Uluslararası Avrasya Film Festivali'nin düzenlenmesiyle organizasyon uluslararası boyut kazandı. Ulusal yarışmanın yanında uluslararası yarışma ve farklı sinema bölümleri de festival programında yer aldı. Antalya, sonraki yıllarda dünya sinemasının yönetmenlerini ve oyuncularını ağırlayan organizasyonlardan biri haline geldi. Festivalin uluslararası konukları arasında Francis Ford Coppola, Catherine Deneuve, Emir Kusturica, Abbas Kiarostami, Asghar Farhadi, Helen Mirren, Paul Verhoeven, Faye Dunaway, Harvey Keitel ve Adrien Brody gibi isimler yer aldı.

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        'EN İYİ ERKEK OYUNCU' KATEGORİSİNDE TARIK AKAN ZİRVEDE

        'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde festival tarihinin rekoru Tarık Akan'a ait oldu. Akan, bu ödülü 6 kez kazanarak kategoride ilk sırada yer aldı. Akan'ı 3 ödülle Fikret Hakan, 2'şer ödülle Yılmaz Güney, Cüneyt Arkın, Genco Erkal, Hakan Balamir, Ekrem Bora, Şener Şen, Mehmet Aslantuğ ve Erkan Can izledi.

        KADIN OYUNCULARDA HÜLYA KOÇYİĞİT İLK SIRADA

        'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde ise Hülya Koçyiğit 5 ödülle festival tarihinin en fazla ödül kazanan oyuncusu oldu. Türkan Şoray 4 ödülle ikinci sırada yer alırken, Hale Soygazi, Fatma Girik, Nur Sürer ve Müjde Ar bu kategoride 2'şer ödül kazandı.

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        2014'TE BELGESEL YARIŞMASINDA ÇEKİLME KRİZİ

        Festival tarihindeki dikkati çeken tartışmalardan biri 2014 yılında yaşandı. 51'inci festivalde yarışan belgeseller arasında bulunan Reyan Tuvi imzalı 'Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek' filmi etrafında başlayan sansür tartışmasının ardından, yarışmadaki 15 belgeselden 11'inin yönetmen ve yapımcısı filmlerini yarışmadan çekti. Olay, festival tarihinde sinemacılar ile organizasyon yönetimi arasında yaşanan önemli sansür tartışmalarından biri olarak kayıtlara geçti.

        2023'TE FESTİVAL İPTAL EDİLDİ

        Altın Portakal tarihinde festivalin gerçekleştirilemediği üçüncü yıl 2023 oldu. Festivalin 60'ıncı yılında seçkiye alınan 'Kanun Hükmü' adlı belgesel üzerinden başlayan tartışmaların ardından film seçkiden çıkarıldı. Yönetmen ve yapımcıların tepkileri sonrasında film yeniden seçkiye alındı ancak tartışmaların devam etmesi üzerine festivalin iptal edildiği duyuruldu. Böylece 1979, 1980 ve 2023 yılları, Altın Portakal tarihinde festivalin gerçekleştirilemediği 3 yıl olarak kayıtlara geçti.

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        2025'TE 'TAVŞAN İMPARATORLUĞU' 7 ÖDÜL KAZANDI

        1 Kasım 2025'te düzenlenen 62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreninde, Seyfettin Tokmak'ın yönettiği 'Tavşan İmparatorluğu', 'En İyi Film' ödülünü kazandı. Film, ulusal yarışmadaki ödüllerin yanı sıra Film-Yön ve Sungu Çapan Sinema Yazarları ödülleriyle toplam 7 ödüle ulaştı. Film, 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' ödüllerinin yanı sıra 'En İyi Görüntü Yönetmeni', 'En İyi Sanat Yönetmeni' ve 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dallarında da ödül kazandı. 'En İyi Yönetmen' ödülü Seyfettin Tokmak'a, 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödülü Claudia Becerril Bulos'a, 'En İyi Sanat Yönetmeni' ödülü Tora Aghabayova'ya, 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülü ise Sermet Yeşil'e verildi. 2025 yılındaki diğer ödüllerde 'En İyi Kadın Oyuncu' 'Erken Kış' filmindeki performansıyla Leyla Tanlar'ın, 'En İyi Erkek Oyuncu' ise 'Parçalı Yıllar' filmindeki rolüyle Yetkin Dikinciler'in oldu. 'En İyi Senaryo' ödülünü 'Sahibinden Rahmet' filminin senaristleri Gözde Yetişkin ve Emre Sert kazandı. 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülü ise 'Kanto' filminden Yıldız Kültür'e verildi. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Film' ödülünü 'A Poet' kazanırken, 'En İyi Yönetmen' ödülü 'Father' filmiyle Tereza Nvotova'ya verildi. Uluslararası yarışmada 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü 'Adam's Sake' filmiyle Lea Drucker, 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü ise 'A Poet' filmindeki performansıyla Ubeimar Rios aldı.

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        63'ÜNCÜ FESTİVAL 24 EKİM'DE BAŞLIYOR

        'Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 63'üncüsü, 24- 31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalin resmi internet sitesinde yer alan duyurulara göre bu yılki program kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra panel, forum, söyleşi ve atölyeler gerçekleştirilecek. 1964 yılında 'Gurbet Kuşları' ile başlayan Altın Portakal yolculuğu; ödül rekorları, Türk sinemasına kazandırdığı yapımlar, uluslararası açılımı ve yaşadığı tartışmalarla 63'üncü yılına ulaştı. Festival, 24 Ekim'de Antalya'da yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

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