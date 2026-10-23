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        Altın Portakal Korteji'nde yıldızlar geçidi yaşanacak Başkan Vekili Özdemir'den Antalyalılara Altın Portakal daveti

        Bu yıl 63'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinema dünyasının yıldızlarını Antalyalılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Festivalin geleneksel korteji 24 Ekim Cumartesi günü 14.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde başlayacak. Kortejde bu yıl yıldızlar geçidi yaşanacak. Birbirinden ünlü isimler korteje katılarak AKMKaraalioğlu Parkı arasındaki güzergâhta Antalyalılarla kucaklaşacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalyalıları kortej ve açılış töreni coşkusuna ortak olmaya davet etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Altın Portakal Korteji'nde yıldızlar geçidi yaşanacak Başkan Vekili Özdemir'den Antalyalılara Altın Portakal daveti

        Bu yıl 63’üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinema dünyasının yıldızlarını Antalyalılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Festivalin geleneksel korteji 24 Ekim Cumartesi günü 14.30’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde başlayacak. Kortejde bu yıl yıldızlar geçidi yaşanacak. Birbirinden ünlü isimler korteje katılarak AKMKaraalioğlu Parkı arasındaki güzergâhta Antalyalılarla kucaklaşacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalyalıları kortej ve açılış töreni coşkusuna ortak olmaya davet etti.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 63’üncüsü gerçekleştirilecek Türkiye’nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin geleneksel kortej geçişi 24 Ekim Cumartesi saat 14.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nden başlayacak. Kortej sırasıyla Sakıp Sabancı Bulvarı, Yüzüncü Yıl Caddesi, Güllük, Selekler Çarşısı, Cumhuriyet Meydanı, Valilik Binası önü, Atatürk Caddesi ve Işıklar’a uğradıktan sonra Karaalioğlu Parkı’nda sona erecek.

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        Birbirinden ünlü isimler kortejde yer alacak

        Kortejde bu yıl birbirinden ünlü isimler Antalyalılarla buluşacak. Kortejde; festivalin Jüri Başkanı Derviş Zaim, Meryem Uzerli, Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Türk sinemasının emektar isimleri Salih Güney, Tarık Tarcan, İlyas Salman, Menderes Samancılar, Suna Yıldızoğlu, Coşkun Göğen, Abdurrahman Keskiner, Bilge Şen, Suzan Kardeş, Necmettin Çobanoğlu başta olmak üzere birbirinden ünlü isimler yer alacak. Kortejde yer alacak diğer isimler arasında ise Mehmet Esen, Ümit Okur, Emre Kınay, Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Atacan, Fadik Sevin Atasoy, Orhan Miroğlu, Tim Seyfi, Büşra Pekin, Leyla Smyrna Cabas, Rahman Altın, Mirgün Cabas, Cem Yiğit Üzümoğlu, Asuman Dabak, Levent Özdilek, Nurcan Eren, Muttalip Mujdeci, Şenay Gürler, Numan Çakır, Ersin Korkut, Gökhan Kırdar, Okan Çabalar, Tilbe Saran, Oben Aybars Kuday, Sennur Nogaylar yer alıyor.

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        Açılış töreni Antalya Spor Salonu’nda

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, bu yıl Altın Portakal kortejinden birbirinden ünlü isimlerin katılacağını belirterek, "Oyuncularımızdan yönetmenlerimize, teknik ekipten set emektarlarına kadar tüm sinema emektarlarımızı bir araya getireceğimiz dopdolu bir festival programı hazırladık. Festivalimizin geleneksel korteji de birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek. Antalyalıları 24 Ekim Cumartesi saat 14.30’da AKM önünden başlayacak kortejimize ve aynı gün saat 19.30’da Antalya Spor Salonu’nda ücretsiz olarak katılım sağlayabilecekleri açılış törenimize bekliyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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